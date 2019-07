El MAS y Ortiz declaran sus recursos; voceros de Mesa lo tienen en reserva

Oficialistas informaron que cuentan con Bs 2 millones de presupuesto. En Bolivia Dice No registraron $us 1,5 millones. Comunidad Ciudadana no ha revelado oficialmente un monto

R. Veliz/ M. Tedesqui

Dos siglas políticas revelaron ayer el presupuesto que inscribieron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para encarar la campaña presidencial. Además, instaron a los candidatos de Comunidad Ciudadana (CC) a que hagan lo mismo. Las declaraciones surgen luego de la renuncia de Diego Ayo, como vocero de la alianza que postula a Carlos Mesa, quien desató una polémica al afirmar que el presupuesto para la campaña es de menos de $us 10 millones.

“Más o menos tenemos previsto como nacional algo de Bs 2 millones, pero seguramente esto puede ser que sobrepase porque son elecciones nacionales, tenemos en los nueve departamentos diputados, senadores, supraestatales”, sostuvo Gerardo García, vicepresidente de la dirigencia del MAS.

El dirigente aclaró que el presupuesto es solo una estimación, y que parece baja porque puede incrementarse con los aportes voluntarios de sectores. García explicó que los candidatos también tienen sus propios presupuestos para encarar la carrera electoral y que las organizaciones a las que representan contribuyen en la actividad proselitista.

Por su parte, el candidato a la Presidencia por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, informó que registró ante el TSE $us 1,5 millones para su campaña electoral, y exigió al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que explique los recursos de su campaña y deje de hacerse el “ofendido”.

Afirmó que cuando Ayo dejó entrever que el presupuesto de Comunidad Ciudadana se aproxima a los $us 10 millones, “huele a pasado, a vieja política y a los viejos financiadores”, y aseguró que aún debe una explicación.

“No basta con comunicados. El señor Mesa tiene que aclarar si recibió dinero de Goni; tiene que aclarar la aparición de dinero en su cuenta y tiene que aclarar su presupuesto de campaña. Ya son demasiados comunicados y es bueno para el país que él lo haga. No puede solo seguir haciéndose el ofendido”, expresó Ortiz.

Por su lado, el candidato presidencial del MNR, Virginio Lema, dijo que solo cuenta con los recursos que recibirán del Órgano Electoral para cubrir la campaña por los medios de comunicación.

Ayer EL DEBER consultó sobre los montos a Ricardo Paz, jefe de campaña; sin embargo evitó dar una cifra. Mientras, el candidato a vicepresidente de CC, Gustavo Pedraza, dijo que debería hacerlo público el Órgano Electoral.

