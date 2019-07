El Rey León: ¿alternativa reaccionaria a la crisis del planeta?

La factoría Disney, además, ha producido muchas películas con mensajes y matices ideológicos distintos. No es necesario acudir a ninguna teoría conspiratoria para reconocer el contenido ideológico de un film y preguntarse por su influencia en las mentalidades. No tiene por qué haber sido producido con fines de propaganda, pero puede desempeñar esa función. La intencionalidad de los guionistas y productores no es determinante para que un relato tenga, de hecho, eficacia ideológica.