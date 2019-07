El tren a Venezuela

En Argentina los votantes están frente a una disyuntiva que podría instalarse en Bolivia. A mucha gente no le convence el retorno de la impresentable Cristina Fernández, pero creen que la falta de efectividad de las políticas de Mauricio Macri, que no han controlado la inflación ni el precio del dólar, podría decantar la idea de que es mejor lo “malo conocido” que el cuento de Macri que no deja de repetir: “estamos mal, pero vamos bien”. En nuestro país puede que algunos opten por la continuidad, pensando que un cambio de timón podría derivar en un escenario parecido. En Argentina se siente una crisis que durante años estuvo escondida debajo de la alfombra y que ha comenzado a notarse producto de la transparencia y de la limpieza de las finanzas que ejecutó el nuevo gobierno. La gente dice que ahora está peor y tiene razón, pero no se da cuenta que de haber seguido en el mismo tren de Cristina Fernández, hoy estuvieran en el “expreso de Venezuela” que ya parece tener marcada una estación en Bolivia.

Fuente: eldia.com.bo