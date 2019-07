En caso de un ‘frente a frente’, Morales le gana a Mesa con dos puntos de diferencia

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Si las elecciones generales se redujeran a solo dos candidatos, Evo Morales gana en lo territorial a los adversarios políticos que le siguen en las encuestas, pero con diferencias porcentuales estrechas, dependiendo del caso. Si los votantes tuvieran que elegir únicamente entre Morales y Carlos Mesa, expresidente y candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), el mandatario y aspirante a la reelección ganaría, pero con dos puntos de diferencia, en seis de nueve departamentos del país, además de localidades intermedias de entre 1.501 y 3.000 inscritos; mientras que Mesa ganaría en tres departamentos (Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz).

De acuerdo con la encuesta de intención de votos, en puntos porcentuales, Morales saca 40, mientras que Mesa logra 38 (ver infografía). Los departamentos en donde sostiene una diferencia más alta son Cochabamba, con 30 puntos de diferencia (58 a 28), y Pando, con 29 puntos de diferencia (51 a 22). En el caso de Mesa, alcanza amplia ventaja en Chuquisaca, con 32 puntos de diferencia (56 a 24), y Tarija, con 17 puntos de distancia (45 a 28), al igual que en las ciudades capitales de departamento más El Alto (47 a 30).

En Santa Cruz, Mesa obtiene 14 puntos de ventaja frente a Morales (43 a 29), pese a que hay un 25% de los encuestados que optaría por los votos blanco y nulo entre ambos, mientras que hay un 1% que no contesta.

En esta encuesta realizada por la empresa CiesMori a 2.015 personas en el área urbana y rural de los nueve departamentos del país por encargo del Grupo EL DEBER, Unitel, Correo del Sur y El Potosí, se evidencia también que en la elección entre Morales y Mesa hay un voto blanco y nulo de 18 puntos y un voto secreto o no contesta de 2 puntos.

En Santa Cruz es donde se registra el índice más alto de votos blancos y nulos que llega a 25, seguido de Beni, con 23; Tarija y Pando, con 20. Del total hay otro 3% que no sabe por quién votará, el índice más alto se da en Tarija, con un 9%.

Votación entre Mesa y Ortiz

Mientras que si la elección para presidente se definiría únicamente entre Carlos Mesa y Óscar Ortiz, candidato presidenciable por Bolivia Dice No, el expresidente le saca una ventaja de 19 puntos al senador, en ocho de los nueve departamentos, además de las ciudades capitales, El Alto, las ciudades intermedias y las localidades intermedias (ver info), con excepción de Santa Cruz, en donde prevalece la ‘localía’ del cruceño con nueve puntos arriba (40 a 31).

En puntos, Mesa registra 38 puntos, mientras que Ortiz llega a 19 puntos, a escala nacional; las regiones donde el expresidente le saca más ventaja al candidato de la alianza Bolivia Dice No es La Paz con 39 puntos (48 a 9) y Chuquisaca con 36 puntos (52 a 16); como bastiones emblemáticos para Bolivia Dice No se pueden mencionar a Potosí, en la que Mesa le saca a Ortiz 23 puntos (41 a 18) y Cochabamba con 19 puntos (35 a 16); es decir, la región de la que proviene Edwin Rodríguez, el candidato renunciante a la Vicepresidente por BDN, y Cochabamba, en cuya ciudad capital ganó el alcalde suspendido de Demócratas, José María Leyes.

Bajo este virtual enfrentamiento entre ambos candidatos, hay un total de 36% de votos blancos y nulos, en donde el porcentaje mayor se da en Pando con un 58%; mientras que hay un 2% del total que no contesta; siendo el índice más alto en Oruro y Pando con un 5% respectivamente; mientras que el total de los que no saben por quién votar da un 5%, siendo el índice más alto en los departamentos de Potosí y de Cochabamba, con 9 puntos cada uno.

Votación entre Morales y Ortiz

En un tercer escenario, si la elección para presidente se definiría únicamente entre Evo Morales y Óscar Ortiz, el mandatario y candidato por el MAS le gana al cruceño con 14 puntos (43 a 29), en casi todas las regiones, excepto en Santa Cruz donde el cruceño sacaría 23 puntos de ventaja (38 a 19), y Chuquisaca en los que saca 7 puntos arriba del MAS (34 a 27).

En total, Morales obtiene 43 puntos frente a 29 de Ortiz, de los que el índice más alto se registra en Pando en los que el MAS tiene ventaja de 43 puntos (54 a 11), y Cochabamba, en los que el MAS se distancia con 39 puntos de ventaja (61 a 22); mientras que además de la región cruceña y de Chuquisaca, Ortiz saca una mínima ventaja en las ciudades capitales con dos puntos (36 a 34).

Bajo este virtual enfrentamiento entre ambos candidatos, hay un total de 23% de votos nulos y blancos, siendo Chuquisaca la región con el indicador más alto, con el 34%; hay un total del 2% que no contestan, de los que Oruro y Pando con un 5%, respectivamente, son los que muestran los indicadores más altos. Por su parte, hay un total del 5% que no sabe por quién votar, en donde el índice más alto se da en Potosí y Cochabamba, con 9 puntos, cada uno.

Cárdenas y Patzi

Comparando entre candidatos de oposición, se puede evidenciar que entre Carlos Mesa y Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), el total nacional da como ganador al candidato de CC por 29 puntos de diferencia (42 a 13), siendo su ventaja más alta en Chuquisaca, con 43 puntos (54 a 11).

Mientras que en el caso de que el elector tenga que escoger entre Carlos Mesa y Félix Patzi, candidato presidencial por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), se registra que el expresidente vence al gobernador paceño con 29 puntos de diferencia (43 a 14); siendo la región en donde saca más ventaja Chuquisaca, con 43 puntos (54 a 11), una distancia similar a la que le saca a Cárdenas.

En ambos casos Mesa gana a ambos candidatos en todas las regiones encuestadas ante un eventual enfrentamiento con estos candidatos. Pese a esto se registra un alto índice de votos blancos y nulos, que llegan a 38% entre Mesa y Cárdenas, y 37% entre Mesa y Patzi.

Puntos de vista

En base a estos datos, Marcelo Arequipa, politólogo, opina que sigue siendo evidente que el MAS es el único partido con alcance nacional, mientras que Comunidad Ciudadana tiene mayor llegada en occidente y con alcance en regiones del valle como Tarija, gracias a la alianza con el gobernador Adrián Oliva; mientras que Bolivia Dice No tiene “el desafío de traspasar su liderazgo regional al resto del país”.

Respecto a la elección únicamente entre los partidos de oposición, de Bolivia Dice No y CC, Arequipa considera que Óscar Ortiz no le resta votos a Carlos Mesa, sino que “Mesa se quita votos solo”, debido a algunos errores que tuvo durante su campaña, como la renuncia del vocero Diego Ayo y que no logró concretar una alianza en el oriente, en donde mantiene su liderazgo Óscar Ortiz.

Por su parte, Iván Lima, abogado constitucionalista, considera que los datos que surgieron de esta primera encuesta nacional urbana y rural muestran que el principal escenario que se plantea es que el MAS “perdería los dos tercios en la composición de la Asamblea Legislativa”. También señala que el oficialismo tendría, ‘en el mejor de los casos’, unos 17 senadores.

“Una segunda constatación es que Ortiz deja de ser una fuerza relevante, y el voto útil lo va a abandonar. Ni siquiera logró levantar votos en lugares como Potosí en los que se esperaba que tuviera un mejor apoyo, y llevó adelante un trabajo de varios meses para lograrlo”, dijo.

Lima tampoco comparte la visión de que la candidatura de Bolivia Dice No resta votos a Mesa; además que ve inviable su renuncia ya que las cifras de las encuestas le dan aspiraciones de conseguir al menos ocho senadores y 10 diputados, lo cual le daría sostenibilidad a un proyecto político que aspira a salir de la región cruceña.

“La oposición si suma fuerzas podría tener fuerte presencia en la Asamblea y hacer contrapeso al MAS”, añadió Lima.