En Tarija dicen estar decepcionados por candidatos «desconocidos» del MAS

El exdirigente departamental del MAS, Casildo Gudiño, manifestó que las organizaciones sociales se declararon “decepcionadas” y “descontentas” por la lista de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque la mayoría son personas “desconocidas”.

“Medio decepcionado porque a muchos de ellos no los conocemos, no los conozco, yo soy exdirigente departamental del MAS, ellos nunca participaron en un ampliado o una reunión” declaró el exrepresentante a radio Aclo de Tarija.

Asimismo, precisó que los miembros de las organizaciones sociales “están descontentos”, porque no conocen a quienes pretenden representarlos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Quién va a dar su voto por ese compañero que no lo conocemos?, cuestionó Gudiño

El dirigente al referirse a los que conforman la lista de candidatos puso en duda su representatividad y su compromiso con el gobernante MAS, porque son personas «desconocidas», reiteró.

Dijo que en el pasado no se había consensuado los nombres de candidatos, “ahora peor, no se ha tomado en cuenta” (a las organizaciones sociales) explicó, al pedir que los dirigentes nacionales y departamentales reflexionen. “Aunque me digan oposición, somos gente de principios, gente que ha parido este instrumento político”, sostuvo.

“No estamos de acuerdo, porque lo nos conocemos”, reiteró Gudiño.

Por su parte, el diputado Ignacio Soruco defendió la lista dijo que es producto de las decisiones orgánicas de las asambleas, aunque precisó que no fue parte de las decisiones. “Se eligió a los mejores hombres y mujeres”.

Fuente: https://www.paginasiete.bo