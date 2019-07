Estos fueron los fichajes que más sonaron en este semestre

El arquero de la selección, Lampe, logró un acuerdo para seguir en San José, Justiniano pasó sorpresivamente de Bolívar a Wilstermann y Gamarra viene del Pisa para enrolarse en Oriente

Mauricio Cambará F.

Luego de la ‘crisis’ que se generó en el fútbol nacional por el traspaso de jugadores que militaron en otros clubes en el Apertura, el lunes, a medianoche, se cerró el libro de pases. Y como era de esperarse hubo incorporaciones que llamaron la atención, entre ellas la de Carlos Lampe, cuya continuidad en San José se puso en duda; la de Leonel Justiniano, que dejó Bolívar; y la de Sebastián Gamarra, que abandonó el Pisa de Italia para llegar a Oriente.

Lampe, el 1 de la selección, apuntaba al exterior. En realidad luego de su buena Copa América en Brasil las posibilidades aumentaron. Tiene un vínculo con el chileno Huachipato y si no fichaba por ningún club, debía volver pero a quedarse parado. Se manejaron opciones de Argentina y varias de Europa, donde se inicia la temporada; sin embargo, el meta optó por quedarse en San José, donde lo han tratado bien y se siente a gusto.

Por su parte, lo de Leonel Justiniano, de Bolívar a Wilstermann, fue una sorpresa total. El jugador se fue del último campeón acusando al técnico César Vigevani de haberlo apartado. “Me refregó en la cara la Copa; lo increpé, le dije algunas cosas, pero eso no se hace. Él no me quiso jamás, en cambio Wilstermann sí”, se quejó el jugador en Futbolmanía. Su fichaje se cerró pasado el mediodía del lunes. Los hinchas aviadores lo recibieron bien en las redes.

La otra gran sorpresa del último y frenético día de fichajes tuvo como protagonista al volante Sebastián Gamarra, un tarijeño que se formó en el AC Milan, pero que no tuvo espacio y tuvo que buscarse club llegando al Pisa que ascendió a segunda división. Pero el ‘Pirlo’ boliviano siempre quiso jugar en el país y cuando apareció la oferta de Oriente no lo dudó y de inmediato comenzó a cerrar su vinculación. Solo resta que llegue su ‘transfer’.

De acuerdo con los registros de la División Profesional, el club que más jugadores contrató en esta temporada fue San José (44), seguido por Destroyers (40) y Always Ready (40). Los que menos contrataron fueron Nacional Potosí (30) y Royal Pari (31). Son en total 506 jugadores los registrados desde que comenzó el 2019 y a diferencia de lo que sucedió en la anterior temporada, ahora un jugador que militó en un club en el Apertura puede cambiar de club en el Clausura.

Según los registros, 30 futbolistas cambiaron de club en una misma temporada; los dos últimos fueron Justiniano, de Bolívar a Wilstermann, y Fernando Saldías, de Blooming a Oriente Petrolero. Este último jugador proviene de los registros de The Strongest, fue cedido a Blooming, pero al no tener espacio, llegó a Oriente, donde su padre, Marciano Saldías (ex lateral izquierdo de los albiverdes), está como uno de los entrenadores.

Pero también hubo jugadores que quedaron ‘colgados’ esperando ser naturalizados, como el caso de David Andersen y Ricardo Duarte, los centrales de Destroyers. Ambos rescindieron su contrato, le dieron espacio para la llegada de Galiardo y Lira, pero los documentos de su naturalización no fueron cerrados hasta el último día y no fueron inscritos. Situación parecida es la de Mariano Brau, en Royal Pari, que seguirá en el club, pero no podrá jugar hasta el próximo año.

Brau le quita responsabilidad a su club; seguirá entrenándose

El zaguero central y excapitán de Royal Pari Mariano Brau dijo que se reunió con el presidente de su club, Mario Franklin Chávez, y con el técnico Roberto Mosquera para conversar sobre su situación, ya que el retraso en sus papeles (partida de nacimiento) impidió que pueda concluir el trámite para naturalizarse.

“No tiene nada de culpa el club, fue un retraso en mis papeles que vinieron con algunos errores desde Argentina”, dijo Brau. Aclaró de todas formas que su contrato fenece en diciembre y que el directorio le ha dado la tranquilidad de que le cumplirá.

