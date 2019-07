Falsifican libros de Valverde

(Información sobre librerías, al final de este post)

Acá están las diferencias entre los libros originales y los falsificados:

1.- Tamaño: Original: 21 cm alto, 15 cm ancho

Falso: 19.5 cm alto , 13 cm ancho

2.- Solapa.. El falso no tiene solapas delanteras y trasera con la información del autor y con información de otros libros de la Editorial El País

Nos falsificaron y, por supuesto que hacen un daño grande. Los están vendiendo en bs 60 y 50, depende la cara del que compre o pida rebaja.

Reitero, no me da la gana de dejarme y aunque es cierto que no escribo para hacerme rico, no es menos cierto que ahora, sin ingresos por publicidad, me ayudaba mucho su venta.

SE VAN A VENDER DESDE HOY, EN BS 50 EN TODO EL PAÍS

TAMBIEN ESTARAN EN BS 50: SANTA ZAPATA, MATEN A ROZSA, QUE PASÓ PRESIDENTE, QUE PASO PRESIDENTE EVO (EDICION ARGENTINA) EVO, MITO Y ENGAÑO

Librerías en el interior

La Paz:Lecturas, Sólo libros, Yachaywasi, Plural Editores,

El baúl del Libro,´ Torre Libros

Cochabamba:Amigos del Libro, Entre Libros, Plural,

Sucre: Rayuela

Tarija:Librería Piscis

Santa Cruz: Ateneo, Lewy Libros, Alma Mater, San Pablo y en kioscos de la Plaza, frente al Club Social, los que estañan en la calle Independencia, frente a Manzana Uno, venden libros falsos

Pedidos en Santa Cruz : 756 67 525











Fuente: Carlos Valverde Bravo



