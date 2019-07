Familia de Vidales no goza de seguro de muerte porque el médico trabajó para el Sistema Público de Salud

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz comunicó que la familia de su colega Gustavo Vidales, que murió infectado con arenavirus, no recibirán ninguna indemnización porque no estaba incluido en la Ley General de Trabajo, pese a haber fallecido en cumplimiento de sus funciones.

«El Dr. Gustavo Vidales, cumplió estrictamente su trabajo al atender a la paciente internista (…) Gustavo falleció en pleno ejercicio de sus funciones, pero por no estar incluido en la Ley General de Trabajo no goza de beneficios que cualquier trabajador tendría en este tipo de casos», denunció a través de un comunicado, el secretario ejecutivo del Sirmes La Paz, Fernando Romero.

Romero explicó que Vidales al haber estado al margen de la Ley General de Trabajo, como muchos de sus colegas que trabajan en el sistema público de salud, su familia no recibirá ninguna indemnización económica.

Así mismo Marco Vargas, asesor legal del sindicato, aseguró que todos los trabajadores del Sistema Público de Salud se encuentran en un «limbo jurídico», porque no gozan de los derechos que por ley corresponden en este tipo de casos.

«Suponiendo que el doctor (Vidales) se hubiese recuperado, pero con alguna dificultad física (discapacidad, etc.), según la «norma» a la que están adscritos los profesionales médicos del sistema público, éste no hubiera gozado de ningún tipo de beneficio; es más, lo más seguro es que hubiese sido retirado de su cargo por no cumplir con el mismo», explicó Vargas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: https://www.paginasiete.bo