Feminicidios: critican que la Fiscalía y la Felcv manejen cifras diferentes

En Bolivia, el fenómeno de la violencia contra las mujeres no cesa. La Fiscalía General del Estado reportó desde enero hasta la fecha 73 casos de feminicidio; sin embargo, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) registró un total de 59 casos. Ante esta ola de crímenes contra las mujeres, activistas cuestionan que las instituciones no tengan una coordinación seria de las cifras porque al final afectan los procesos y una atención adecuada.

En las estadísticas oficiales de ambas instituciones, Cochabamba y La Paz son los departamentos que tiene más casos (ver infografía).

Esto demuestra una falta de coordinación y de rigurosidad en el trabajo que llevan adelante ambas instituciones, dice la representante de Mujeres de Fuego en Cochabamba, Ángela Nogales.

“En algunos casos, cuando se dice muerte de mujer, la Fiscalía asume que es feminicidio y en realidad se trata de un asesinato por atraco”, dijo Nogales.

La coordinadora de Voces Libres, Mercedes Cortez, señala que la falta de un trabajo integral e interinstitucional provoca esta diferencia en las cifras. “Falta especializar los recursos humanos, hacer mesas de trabajo interinstitucionales, que las instituciones no trabajen cada una por su lado, sino integralmente”, añadió.

Explicó que se entiende por feminicidio como la muerte violenta de la mujer cuando vive en situación de vulnerabilidad frente al varón, existiese o no una relación sentimental.

Ambas activistas señalan que el principal obstáculo para la plena aplicación de esta Ley de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer es la falta de coordinación entre las instituciones responsables de hacerla efectiva.

Alerta

El año pasado, la cifra llegó a 130 y a la fecha ya se superó el 50 por ciento de los casos. Ante esta situación, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que, si es necesario declarar una alerta, se lo hará a propósito de la sesión que llevará adelante hoy el Gabinete Especial de Lucha Contra la Violencia.

“Estoy amargado y horrorizado de 70 muertes en seis meses, de mamás, de enamoradas (asesinadas) por sus parejas, por su esposo, por su novio, asesinato cruel; estoy horrorizado de violaciones que se dan cada día, ¿de quién? Del novio, del padrastro, del que está en la familia”, lamentó.

Enfatizó que algunos varones “no están engranando con la realidad, y eso tiene que acabar”.

Dijo que los varones tenemos que saber aceptar que nuestra esposa, que nuestra enamorada “tiene derecho a su libertad, a decidir, a ser mejor incluso que uno, incluso a tener mejor dinero, incluso a tener la oportunidad de salir con sus amigas”. Que el esposo no es propietario de la esposa, nadie es propietario de la otra persona, “una mujer es libre y, si no nos gusta, pues uno se va; si no está de acuerdo, se va, no puede usar la violencia, eso es un delito, eso es un crimen”.

POLICÍA BUSCA A FEMINICIDA

Dos días después de cumplir 14 años, una adolescente fue violada y asfixiada por su padrastro, en el barrio 16 de Julio de La Pampa de la Isla. El crimen se cometió cuando la progenitora abandonó a sus hijos por compartir bebidas alcohólicas en una rocola, a tres cuadras de su casa.

El padrastro Leonardo N. S., de 42 años, se dio a la fuga después de cometer el delito y la Policía difundió su fotografía para capturarlo. La madre de la fallecida apareció en estado de ebriedad por su hogar y fue arrestada por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y conducida a la Estación Policial Integral (EPI) 7, donde prestó su declaración.