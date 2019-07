Foro económico profundizará en ciudades productivas

Los centros urbanos se han convertido en los generadores de riqueza de los países. 600 ciudades concentran el 60% de la producción mundial. ¿Cómo nos estamos preparando para esta realidad? El Foro Económico de CAINCO traerá este 17 de julio a conferencistas internacionales para desarrollar este tema.

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) llevará a cabo el Foro Económico 2019, denominado “Ciudades Productivas: La Metrópolis Posible”, donde conferencistas internacionales debatirán sobre el gran desafío de hacer ciudades más productivas y competitivas.

En el mundo las ciudades concentran la generación de producción y riqueza. El 80% del PIB total mundial se produce en centros urbanos según el Banco Mundial. Es más, 600 ciudades en el mundo son responsables del 60% de la producción mundial, acorde a la respetada firma McKinsey.

Este fenómeno global se ve plasmado también en las realidades latinoamericanas y boliviana. En la región, 8 de cada 10 personas viven en ciudades, mientras que, en el país, la mitad del PIB se genera en las tres regiones metropolitanas del eje central.

La discusión pública sobre ciudades tiene una fuerte connotación económica y productiva. Además de ser espacios donde se desarrollan otras facetas de la vida, los centros urbanos son espacios creativos y productivos que requieren enfocarse en cómo mejorar su productividad y competitividad.

El Foro Económico esta oportunidad contará con la participación de 3 expertos internacionales.

Expositores

Marcela Escobari

Es investigadora principal de Brookings Institution en Washington DC, el think tank más reconocido a nivel mundial. Dirige la iniciativa Workforce of the Future y recientemente lanzó un informe sobre «Ciudades en crecimiento que trabajan para todos». La iniciativa ayuda a las ciudades y empresas a proporcionar movilidad ascendente a sus trabajadores al ayudarlos a planificar los cambios económicos y las habilidades necesarias para el éxito.

Escobari, de nacionalidad boliviana, tiene una carrera dedicada a cómo crear prosperidad para países y sus ciudadanos. Durante casi una década, se desempeñó como directora ejecutiva en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Durante su gestión el Centro logró un tremendo impacto, triplicando su tamaño con proyectos en 17 países de los cinco continentes.

También trabajó como jefa de la región de las Américas en el Grupo OTF (una división del Grupo Monitor), donde asesoró a los gobiernos sobre cómo aumentar la competitividad de las exportaciones y usar el sector privado para erradicar la pobreza. Comenzó su carrera como banquera de fusiones y adquisiciones en JP Morgan en Nueva York. El Foro Económico Mundial la nombró Joven Líder Global en 2013.

Tatiana Gallegos

Es la Jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en el Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Anteriormente trabajó en el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) donde desempeñó varios cargos, incluyendo el de Directora de División de Desarrollo Urbano y Agua del Departamento del Sudeste Asiático, donde fue pionera en las agendas sobre la resistencia al cambio climático urbano, las zonas económicas transfronterizas y el desarrollo de la ciudad del corredor. Ella también ha trabajado en el Sector Privado y en Investigación. Gallego posee un Máster y Doctorado en Filosofía (Ph.D.) y en Ingeniería Ambiental del Imperial College de Londres y un PGD en Estudios de Política de la Escuela de Estudios Africanos y Orientales.

Pablo López

Coordinador de Desarrollo Urbano de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Pablo está especializado en planificación urbana y en la formulación y gestión de proyectos de infraestructura con especial énfasis en proyectos de desarrollo urbano. Sus áreas de interés profesional se centran en la planificación y la economía urbana, la relación entre las inversiones en infraestructura y el desarrollo y el vínculo entre las políticas urbanas y el uso de suelo. Ha trabajado como asesor de políticas regionales y urbanas en Argentina e Inglaterra y durante los últimos 20 años, ha participado en proyectos urbanos y regionales en Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. Pablo tiene una Maestría en Planificación Urbana otorgado por la Universidad de Londres y una Maestría en Administración Pública y el grado en Ingeniería Civil otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Juni Tingting Zhu

Es miembro fundador de la iniciativa de Ciudades Competitivas del Grupo del Banco Mundial. Ella se desempeña como especialista técnico en la comprensión de los propulsores del crecimiento productivo en las ciudades y los modelos de implementación de políticas a favor del crecimiento a nivel subnacional.

Su práctica reciente cubre la formación de conocimiento y centros de experimentación en ciudades para ayudar a que empresas y ciudadanos aprovechen las oportunidades presentadas por la economía digital, como plataformas digitales y soluciones tecnológicas disruptivas. Su ámbito de trabajo es global y tiene experiencia práctica en campo en la implementación de proyectos. Juni comenzó su carrera en inversiones en bienes raíces comerciales en el sector financiero en Hong Kong en 2009 antes de unirse al Grupo del Banco Mundial.

El evento se llevará a cabo el miércoles 17 de julio, en el Centro de Convenciones CAINCO de 8:30 a 13:00 hrs.

Fuente: Prensa Cainco