Franclin desde su celda escribe a los Yungas y pide unidad

Asegura que no se doblegará ante las injusticias

El presidente de la Adepcoca, Franclin Gutiérrez, envió desde la cárcel una carta manuscrita en la cual se dirige a los yungueños y le pide estar más unidos que nunca, pero además que no se doblegará ni dará su brazo a torcer frente a las injusticias.

Franclin está encarcelado en San Pedro desde finales de agosto del año pasado. El Gobierno lo acusó de ser autor intelectual del enfrentamiento en que murió un policía en La Asunta, pero el dirigente sostiene que es inocente y que es víctima de una persecución política.

“En nombre de la justicia me tratan como un criminal, privándome de defenderme en libertad; la vida en prisión es lo peor que pudo pasarme, es difícil adaptarse a esta situación; me parece una pesadilla de cual quisiera despertar”, dice la carta, difundida por Radio Yungas.

En su estadía en la cárcel, Gutiérrez recibió la noticia de la muerte de su hijo menor, lo cual ocurrió en noviembre del año pasado. En su carta, el dirigente señaló que esa noticia le “rompió el corazón” y fue el peor golpe de su vida.

Escribió que su único dieto es velar por los intereses del sector cocalero y que su compromiso sigue firme.

“En medio de este conflicto que estamos viviendo lleno de sufrimiento, persecución y amedrentamientos por la cual pasados productores de la hoja de coca quiero recordarles a todos los adultos mayores, personas mayores, jóvenes, señoritas, niños y niñas que todos somos ADEPCOCA y debemos estar más unidad que nunca hasta la victoria”, indicó.

“Mi compromiso con la institución aún sigue firme; no me doblegaré ante las injusticias y adversidades que vivimos; porque en ustedes resplandece la dignidad de nuestro pueblo yungueño (…) No voy a dar mi brazo a torcer mientras que ustedes, mi pueblo yungueño y yo no seamos escuchados por este gobierno”, agregó.

La carta de Gutiérrez se da en medio de un momento de tensión en Yungas, con el paralelismo sindical y protestas de Adepcoca contra el Gobierno.

Dirigentes afines al MAS pretenden realizar una elección para renovar la directiva de Adepcoca, mientras que los seguidores de Franclin exigen el respeto a la asociación y ratificaron a Gutiérrez como su presidente.

La carta de Franclin (Fuente: Radio Yungas)

