Gira de Zapatero por cuatro ciudades genera duras críticas

En su gira por el país, el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero destacó la gestión de Gobierno del presidente Evo Morales. Esa postura, no obstante, desató una ola de críticas de defensores de los derechos humanos y activistas del 21F.

El jueves, Zapatero llegó a Bolivia. Estuvo primero en Cochabamba y luego se trasladó a La Paz, Potosí y Sucre, donde brindó conferencias. Hoy, estará en la ciudad de Santa Cruz.

El exmandatario también acompañó a Morales en un acto de entrega de obras. Fue en Capinota (Cochabamba), donde Zapatero afirmó, el jueves, que cuando era presidente le dijeron que Bolivia era el más pobre de la región, porque había sido un país “marginado y mal gobernado”. “Aquí hay un presidente que en 15 años ha hecho más que los 77 anteriores por Bolivia”, dijo.

En La Paz, ese mismo día, el expresidente del Gobierno español calificó de ser la fake new (noticia falsa) “más grosera” a la versión del supuesto hijo entre Morales y Gabriela Zapata. “Aquel fake fue de los más groseros, y por no decir repugnantes, que yo he conocido”, expresó.

Frente a esas declaraciones, Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, cuestionó a Zapatero. La activista afirmó que él “no puede juzgar sin conocer qué ocurre, cómo está la salud, la corrupción. En Bolivia no se respeta la libertad de expresión, no se respetan los dos millones de votos de los ciudadanos”. Esta última referencia es una alusión al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando el 51,3% dijo “No” a la reelección.

No obstante, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, destacó la visita y dijo que Zapatero fue quien “apoyó a nuestros compatriotas” en España.

En cambio, Beto Astorga, de Otra Izquierda es Posible, sostuvo las apreciaciones de Zapatero “están fuera de contexto”, porque “en estos casi 14 años, el Gobierno se convirtió en el más corrupto de la historia, desde la recuperación de la democracia”.

El activista agregó que Morales, en su desesperación por legitimar su reelección, “está importando” el respaldo de personalidades y que, prueba de ello, es el apoyo a Morales y la visita reciente de Luis Almagro, secretario general de la OEA.

Similar criterio expresó desde España Mateo Rosales, residente boliviano en ese país, quien dijo que la llegada de Zapatero es parte de la campaña de Morales. “Zapatero, al desconocer el 21F, decidió dejar de lado su papel de garante, como exmandatario, de la defensa de los derechos humanos”, aseguró.

Distinción en Sucre

Regalo El alcalde de Sucre, Iván Arciénega, otorgó la distinción del Escudo de Armas de esa ciudad al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, quien dictó una conferencia en esa urbe sobre la importancia de las relaciones diplomáticas.

