Hay controversia por cambios administrativos en la FBF

Luego de darse a conocer la determinación de contar con un nuevo espacio para la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en La Paz, se generó una controversia en torno a un posible traslado de la entidad a esa ciudad.

A raíz del movimiento inusual que se dio el pasado viernes en Cochabamba y luego de mover el mobiliario del segundo piso de la entidad, los representantes de los clubes Wilstermann, Aurora y la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) hicieron conocer su posición sobre esta situación.

En una nota que fue enviada a la FBF, los representantes vallunos señalaron que el acto “se expresa como un abuso de poder y soberbia, amén de la generación de gastos absolutamente innecesarios” sobre todo porque se cuenta con dos edificios, uno en Cochabamba y otro en Santa Cruz.

En este sentido, el titular de la FBF, César Salinas, señaló que las opiniones que se emiten al respecto son por falta de conocimiento.

“Con el mayor respeto a la gente que cuestiona, pero cuestiona por desconocimiento. Evidentemente, se están expandiendo las oficinas de la FBF porque de acuerdo al nuevo estatuto habla de fútbol profesional y del fútbol aficionado, del futsal, del fútbol femenino y el fútbol playa. Entonces, de por sí, las actividades de la Federación han subido exponencialmente, han crecido y, en función a eso, lo que estamos haciendo es generarnos funcionalidad en base a nuevas oficinas”, sostuvo Salinas.

El titular aseguró que desde que asumió la presidencia de la FBF, no tiene una oficina donde trabajar y tampoco para reunirse con los ejecutivos federativos o funcionarios del Ministerio de Deportes, por lo que tuvo que hacer uso de su despacho particular.

“No es correcto, no tengo sala de reuniones, no tengo ambientes para gente ejecutiva, para gente de la FBF y andamos como gitanos caminando acá, y la verdad es que no es muy coherente trabajar de esa manera”, dijo.

Salinas explicó que se trata de oficinas auxiliares y que “no se va a sacar ni una silla ni nada de Cochabamba”. Asimismo, señaló que en La Paz no se tenía un espacio para trabajar.

“No se ha movido nada de mobiliario. No necesito trasladar escritorios, no necesito trasladar nada porque allá las oficinas van a seguir tal como están. La actividad se va a seguir generando, las reuniones que se tengan que hacer se las van a seguir haciendo”, señaló.

Salinas confirmó que los ambientes en La Paz fueron alquilados para evitar cualquier compromiso posterior.

Desde Cochabamba

“La FBF podrá tener oficinas en otras ciudades, como tiene en La Paz (frente a la Plaza del Estudiante) y en Santa Cruz, porque la Liga siempre nos daba una oficina. Vivía en Santa Cruz pero paraba en Cochabamba, todas las reuniones y consejos los hice en Cochabamba, porque para eso tenemos un edificio, un salón. Nunca viajé por el país haciendo congresos”, sostuvo el expresidente de la FBF Walter Castedo, quien señaló que todas las decisiones se tomaban en el valle.

Castedo aseguró que la parte administrativa y contable estaba en el edificio que se encuentra en la avenida Libertador Bolívar y que es considerada la “sede natural” por norma estatutaria.

LA CAPITAL DEL FÚTBOL BOLIVIANO

“No sólo fui presidente; terminé el edificio en Cochabamba y consolidé la capital del fútbol boliviano en Cochabamba. Ahora lo que me preocupa es lo que dice el señor (César) Salinas, de que sólo van a venir 10 personas acá y que eso significa el 15 por ciento de la FBF, eso quiere decir que va a tener más de 65 empleados”, lamentó el expresidente de la FBF, Guido Loayza.

El actual titular de Bolívar aseguró que en La Paz se tienen oficinas y que desconoce por qué no las usan. Al respecto, Salinas aseguró que las oficinas que están en la avenida Uyuni, en La Paz, serán utilizadas para el centro de formación de entrenadores.

FBF HACE OBSERVACIONES Y VILLEGAS ESPERA REUNIÓN

El técnico de la selección nacional, Eduardo Villegas, espera que el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) lo convoque para que explique algunas observaciones que se hizo al informe que presentó en semanas pasadas.

“No puedo dar ningún dato en ese sentido porque las observaciones las tienen que hacer ellos. Estamos a la espera de reunirnos y explicar todas esas sus observaciones que tienen respecto de algunas dudas al informe”, sostuvo el DT.

Villegas reconoció que se reunió con el titular de la FBF, César Salinas, quien le aseguró que lo convocarán para una reunión.

El estratega cochabambino señaló que no puede referirse al informe que presentó sobre la presentación de la Verde en el partido amistoso con Francia y en la Copa América; sin embargo, fuentes que merecen fe indicaron que en el documento que presentó al Ejecutivo federativo no se detalla el rendimiento individual y de conjunto del seleccionado nacional. Es por esta razón que se tienen muchas observaciones al informe que se entregó.

Microciclo con la sub-23

“Del 19 al 21 de agosto se tendrá un microciclo con la categoría sub-23, mientras que la absoluta trabajará para la fecha FIFA en septiembre”, señaló el técnico de la Verde.

El trabajo de Villegas continúa pese a que recién mañana, en la reunión del Comité Ejecutivo, se evaluará el trabajo que realizó al frente de la selección en la pasada Copa América.