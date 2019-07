Hay otros 3 casos sospechosos de enfermedad no identificada

Posible brote de virus en el departamento de La Paz

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó la tarde de este lunes que se registraron tres nuevos casos sospechosos de la enfermedad aún no detectada en el departamento de La Paz y que afectó ya a dos médicos.

“Tenemos tres casos sospechosos, además de los dos médicos que ya estaban internados en Terapia Intensiva”, indicó la máxima autoridad sanitaria del país.

La Ministra además precisó que “dos de estos casos sospechosos son contactos que ha habido con cualquiera de estos pacientes que previamente habían sido internados”.

No obstante, Montaño especificó que una tercera paciente no tuvo contacto con los dos médicos, pero sí síntomas y signos de la enfermedad no identificada.

El pasado fin de semana circularon diferentes versiones en las redes sociales acerca del origen de una posible enfermedad cuyo epicentro hasta el momento, según confirmó la propia Ministra, seria la población de Caranavi en el norte paceño, donde ya fallecieron al menos dos personas, un paciente y una médico.

Los casos se atienden en hospitales de la sede de Gobierno, donde se están tomando las medidas de bioseguridad en nivel 4, aseguró Montaño.

La facultativa confirmó además que dos especialistas extranjeros están llegando al país para reforzar el equipo de médicos nacionales que atiende la situación, además del experto brasileño que ya está en territorio nacional.

“No vamos a confirmar el origen de la enfermedad hasta que no tengamos resultados de biología molecular laboratorial», aclaró la Ministra ante las consultas sobre la enfermedad no identificada.

