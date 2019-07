Hormando Vaca Díez renunció a la candidatura para presidir Oriente y pide la renuncia del comité electoral

El candidato por la plancha GOL dijo que prefieren dar un paso al costado para que «no se le siga haciendo más daño al club». Pidió llamar a una asamblea con urgencia y que renuncie el actual comité electoral

Mauricio Cambará F.

Hormando Vaca Díez, de la plancha GOL y hasta hace una horas candidato a presidir Oriente Petrolero, decidió junto al resto de los miembros de su directorio, renunciar a la candidatura argumentando una «guerra sucia» que está dañando al club. Además, en un comunicado emitido este sábado, pide que se llame con urgencia a una asamblea y que el actual comité electoral renuncie por no haberse pronunciado antes.

«Renunciamos a continuar en este dañino proceso», reza parte del comunicado que se hizo viral en las redes. «Hay una injerencia política terrible«, se limitó a decir Vaca Díez lamentando además que el comité electoral que preside Mario Suárez Riglos, no se hubiera pronunciado sobre la aprobación o desaprobación de las candidaturas tres días después de presentada las planchas (el plazo venció el miércoles).

«Los del comité electoral están empantanados hace días, es urgente llamar a una asamblea para que se defina el futuro del club y aclaro que en esa asamblea no me voy a postular«, añadió Vaca Díez. Él forma parte hoy del comité de transición que lidera Yimi Montaño junto a Alcides Cuéllar, Carlos Durán, y Sergio Romero, estos dos últimos en la plancha de Ronald Raldes.

Cree que es urgente la asamblea porque el 30 de julio fenece también el mandato de 60 días que le dio los socios a este comité de transición ya que a partir del día 61 serán ilegales. Aunque todavía no se pronunció el comité electoral sobre la habilitación o no de Ronald Raldes, él queda solo para presidir Oriente Petrolero. En principio las elecciones están marcadas para el 20 de julio aunque este sábado se manejó la posibilidad de postergarlas.

Raldes no se ha querido pronunciar sobre la declinación de Vaca Díez pese a la insistencia de DIEZ. El excapitán albiverde fue observado por los socios Gil Antonio Méndez y Carlos Ernesto Moreno por incumplir con el artículo que establece que un candidato que hubiera sido empleado del club, no puede habilitarse hasta después de cuatro años. Sin embargo, él presentó ante el comité electoral un documento del Ministerio de Trabajo en el que se establece que no ha sido empleado.

Lo que se conoció de manera extraoficial es que para habilitar las candidaturas, se necesitaban cuatro votos de los cinco miembros del comité electoral y el empatanamiento pasaba porque estaban 3-2. Se conoció también que Mario Suárez Riglos estaba madurando la idea también de dar paso a un costado ya que ha sido criticado con frecuencia en las redes sociales.

Fuente: diez.bo