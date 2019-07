Horóscopo de Josie para el lunes 29 de julio de 2019

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Dejarás de soñar con que esa persona cambie y terminarás con esa relación conflictiva, hoy se inicia para ti un período de maduración y crecimiento que te enseñará a dar y a exigir amor y sinceridad. Necesitarás la orientación de una persona con experiencia. Número de suerte, 8.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu carácter alegre y tu espontaneidad te harán el centro de atención, estarás rodeado de gente agradable, hoy conocerás a alguien que será importante en tu vida afectiva. Ten calma pronto verás los frutos de tu trabajo. Número de suerte, 7.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy mirarás hacia atrás, recordar ya no te afectará, te darás cuenta que han sanado tus heridas y empezarás a ver tu futuro sentimental con mucha ilusión. Tendrás grandes posibilidades de encontrar un mejor trabajo, sigue adelante. Número de suerte, 15.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Un encuentro casual te alegrará y provocará los celos de tu pareja, tendrás que actuar con mucho tacto para evitar situaciones incómodas que provoquen discusiones. Controla tu ansiedad, podrías incomodar a tus compañeros. Número de suerte, 17.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Día de acontecimientos inesperados que traerán mejoras a tu vida amorosa, no trates de razonar y buscarle explicación a tus sentimientos, déjate llevar, hoy empieza una mejor etapa en tu relación. Preocúpate por ser más positivo sobre todo en la parte laboral. Número de suerte, 19.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás audaz y seductor, demostrarás abiertamente tu interés por esa persona que te atrae, hoy lograrás llamar su atención y te ganarás un lugar en su vida. El trabajo del que te hablarán será bien remunerado, acéptalo. Número de suerte, 22.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te mostrarás romántico y encantador, serás muy demostrativo con tus sentimientos, tu amor será correspondido con intensidad y emoción. De nada servirán tus esfuerzos si no trabajas coordinadamente y escuchas a los demás. Número de suerte, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Olvidarás los resentimientos y estarás muy afectuoso, será un día de reconciliación, le dedicarás un espacio muy especial al amor. No es momento de gastos innecesarios, contrólate. Número de suerte, 2.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Día de buena comunicación, hablarás de tus sentimientos y dudas sin esconder nada, lograrás restablecer la confianza y desaparecerá el peligro de una separación. Es momento de cambiar de actitud, acepta a tus compañeros tal cual son. Número de suerte, 14.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Los desacuerdos no terminan y tu posición cerrada aleja más la reconciliación, tienes que cambiar de actitud, tu bienestar sentimental dependerá de cómo manejes la conversación de hoy. Ten cuidado al momento de firmar documentos importantes. Número de suerte, 9.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estarás decidido a pedir explicaciones y aclarar tus dudas, condúcete con prudencia y serenidad, si pierdes el control podrías decir cosas que no sientes y arruinar definitivamente tu relación. Una confusión en el trabajo te dará serios dolores de cabeza. Número de suerte, 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estarás desanimado y con tendencia a encerrarte en tu mundo interior, trata de relajarte y corresponde al afecto que recibes, el amor hará maravillas en tu ánimo. Tus mejoras laborales serán muy apremiantes, aprovéchalas. Número de suerte, 12.

