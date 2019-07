João Gilberto, el músico que hizo enmudecer a todo Brasil

Se você dizer que eu desafino….

En un primer momento, Gilberto trabajó con Jobim como músico de sesión pero, en 1958, surgió la oportunidad de grabar un disco de 78 revoluciones por minuto. Los temas elegidos fueron Bim Bom y Chega de saudade, composición de Antonio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes que Gilberto ya conocía por haber participado como músico en la grabación que había hecho Elizeth Cardoso un año antes. La versión de João Gilberto, sin embargo, resultó tan innovadora y diferente a la de la diva brasileña, que su Chega de saudade se considera la piedra fundacional de lo que sería la bossa nova, si bien ese término aún tardaría cierto tiempo en ser acuñado.

Aunque esa “nueva forma” de tocar resultaba desconcertante para muchos oyentes brasileños, los ejecutivos de Odeon decidieron seguir apostando por João Gilberto. Cuando le propusieron grabar otro disco de 78 rpm el bahiano aceptó y dobló su apuesta. Eligió un tema propio, Ho-ba-la-la, y una composición de Jobim y Newton Mendonça que rompía todos los esquemas de la época: Desafinado.

Caetano Veloso no olvida la primera vez que escuchó ese tema. “Tenía 17 años. Un compañero me dijo en el instituto que había un tipo que, mientras la orquesta iba para un lado, él cantaba hacia el otro, todo desafinado. ‘Y como a ti te gustan las cosas locas, creo que te va a gustar’. Me llevó a un club que había en Santo Amaro y me mostró la grabación de João. Me quedé sin palabras”. Todo Brasil se quedó sin palabras. Desafinado era una composición inusual en todos los sentidos. La letra hablaba de amor pero apelando a objetos cotidianos como la cámara Rolleiflex, el ritmo no era el habitual del samba, los arreglos de cuerdas estaban afinados pero sonaban disonantes y la voz del cantante no era impostada sino susurrante.