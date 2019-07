Jordán: «No vamos a dejar solo a Guabirá»

El presidente de Blooming recalcó que sigue firme con el club azucarero. Este domingo mandó a la FBF una solicitud de reprogramación del partido contra Nacional Potosí que fue aprobada

El presidente de Blooming, Juan Alfredo Jordán, explicó que se mantienen unidos los seis clubes cruceños y que está firme el respaldo para Guabirá. El titular celeste recalcó que este lunes en el Consejo Superior de la División Profesional, el bloque oriental no dejará que desciendan al cuadro azucarero que el sábado recibió walk over de Aurora.

Cerca de las 14:15 de este domingo se conoció que la Comisión Técnica de la División Profesional reprogramó el partido de Nacional Potosí-Blooming, para el 14 de agosto a solicitud del club celeste. Ante esta resolución, los hinchas en las redes sociales tomaron como una “traición” de la academia cruceña al acuerdo de los clubes cruceños.

Esto fue objetado por el titular celeste. “Hay mala lectura sobre que Blooming traiciona. Nosotros no vamos a dejar solo a Guabirá y vamos a ir hasta el final. Estamos unidos y si descienden a Guabirá que desciendan a los seis (clubes cruceños)”, dijo Jordán.

Este sábado por la noche, los presidentes de los seis clubes, incluido Ronald Raldes, se reunieron hasta las 22:30 donde analizaron la situación. “Sin querer hubo un quiebre, anoche lo analizamos. Si Blooming no hacía lo que hizo (mandar la carta a la FBF), corre el mismo riesgo que Guabirá y que quede bien claro, lo hacemos no tenemos ningún problema, pero solo sería Guabirá y Blooming. Anoche explicamos que no estamos dejando solo a Guabirá”, indicó Jordán.

La situación de la suspensión del compromiso entre Sport Boys y Destroyers fue diferente porque al no abrirse el estadio, no se jugó el partido por fuerza mayor. “Si no se no manda la carta hoy (domingo) también le dan walk over, lo que se hizo hoy fue salvaguardar al club Blooming”, sostuvo el titular celeste.

Jordán aseguró que este lunes en la reunión solicitarán al presidente de la FBF, César Salinas, que haya “un pacto de no agresión, que se revierta todo y una disculpa pública hacia Rafael Paz”. Además, indicó que en la reunión de los cruceños analizaron motivos para observar el walk over de Aurora, ya que “el estadio de Aiquile no está en el reglamento. No está habilitado para ningún club”.

Ese último aspecto puede salvar a Guabirá más allá de que se los multe con 30 mil dólares por la televisión.

