Jordán: Seguimos esperando el pronunciamiento formal de la FBF

El Presidente del Club, Juan Alfredo Jordán, manifestó que está en constante comunicación con el Presidente de la FBF. César Salinas.

«Seguimos a la espera que llegue un pronunciamiento formal de la FBF para ver lo que va a suceder»

«Sostuve una conversación con el Presidente de la FBF. Estaba viendo la forma que se reprogramen los partidos de hoy día, y ver la posibilidad que mañana y el lunes se juegue»

«Lo que tiene que llegar antes de las 15:00 hrs. Debería llegar una suspensión de toda la fecha, en el caso que no suceda esto, no se presenta Guabirá, no hay partido de Destroyers y Sport Boys; mañana, nosotros, ni Oriente Petrolero y Royal Pari tampoco se presentarían»



«Si se suspende la fecha de hoy, que llegue un pronunciamiento de los cuatro clubes que están de acuerdo, en base a eso, nos tendríamos que reunir: Blooming, Oriente, Royal Pari y tomar la determinación de jugar mañana y lunes. La logística está, pero nosotros tenemos una carta que firmamos y tenemos una posición y vamos a esperar, indicó Jordán.

