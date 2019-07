Jorge Gamarra: «Me querían linchar»

El piloto cruceño fue agredido en el circuito de Cliza. Acusó a los hermanos Pinto y familia de ser los responsables. Le lanzaron desde latas de cerveza hasta pedazos de tierra dura

Juan Carlos Montaño Egüez

Jorge Gamarra es uno de los mejores pilotos del país.

La cuarta fecha nacional de motociclismo se descontroló y el que salió afectado fue el piloto cruceño Jorge Gamarra, que vivió una odisea el domingo en el circuito de Cliza (Cochabamba), con varias agresiones y amenazas de por medio. “Un grupo de amigos y familiares de los Pinto, que fueron los que comenzaron todo en el circuito, me querían linchar sobre el final”, explicó.

Los momentos de tensión se dieron desde el inicio de la primera manga, cuando el piloto Cristian Pinto chocó la moto de Gamarra, sacándolo de la pista y dejándolo relegado. “Así corren Cristian y Paúl, que al final fue el que se impuso en la carrera de la MX1. El primero es el que bloquea sin importar la integridad física del rival. Todo lo hace para que su hermano Paúl no tenga oposición para ganar”, sostuvo Gamarra.

De ahí vino la agresión en ruta, cuando algunos aficionados y seguidores le lanzaban cerveza a Jorge, y otros hasta latas. A ello se sumó los pedazos de tierra dura, que impactaron contra el cuerpo del corredor cruceño. Paúl Pinto ganó la prueba y Gamarra, que venía de imponerse en las tres primeras fechas fue segundo. También acabó la competencia Cristian, pese a que le mostraron la bandera negra de exclusión. “No hizo caso, y terminó la carrera como si nada”, agregó.

Pese a que el triunfo fue del piloto local, los seguidores de Pinto no estuvieron conforme con ello y fueron a buscar a Gamarra, una vez lo ubicaron le dijeron de todo y hubo uno que lo agarró de la polera para tumbarlo. Fue en ese momento que los cruceños que estaban en la prueba, en especial los dirigentes, hicieron un círculo para sacar al piloto cruceño del lugar y evitar más agresiones.

“No puedo correr así. Si no hay seguridad en la próxima fecha no correré”, sostuvo Gamarra, que denunció que en Potosí pasó algo similar con los Pinto, pero allá no se metieron sus seguidores y logró ganar. “Esta vez en Cliza hubo un momento en el que el circuito se llenó de gente y no sabía para donde irme”, concluyó.

Se viene un castigo

La Asociación Departamental de Motociclismo de Santa Cruz (Admsc) ya presentó una queja formal ante la Federación Boliviana de Motociclismo, que hasta el cierre de esta edición se reunía para emitir una sanción. Cristian y Paúl Pinto ya fueron sancionados hace dos años, cuando tuvieron un problema similar con el piloto cruceño Gonzalo Gutiérrez. En esa ocasión hubo agresiones entre seguidores de ambos.

