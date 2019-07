Knijnenburg queda fuera de la final por un disparo

Un disparo dejó fuera de la final al cruceño Rudolf Knijnenburg en su debut en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

Knijnenburg tuvo su primera participación ayer en la prueba pistola de aire 10 metros y hasta su último disparo se encontraba en posición de clasificación, pero una desconcentración lo eliminó.

“El objetivo era ingresar a la final, no se pudo, me faltó el centavo para el peso, pero nos sentimos tranquilos, no fue para nada malo”, dijo Knijnenburg.

El tirador cruceño finalizó la prueba en el puesto 12 entre 33 de los mejores deportistas de todo el continente americano.

Knijnenburg, que busca la clasificación a sus segundos Juegos Olímpicos, logró una puntuación de 568, con el que fue el sexto sudamericano mejor ubicado en la prueba.

Rudolf no falta a una cita de los Juegos Panamericanos desde Santo Domingo 2003. Su mejor participación fue en Guadalajara 2011, Juegos en los que ocupó el séptimo lugar en la final, con un total de 669,7 puntos.

Ayer no pudo mejorar ese logro, pese a ello dijo estar tranquilo con su desempeño, ya que la media entre los 268 y 275 puntos es la que estuvo obteniendo en sus participaciones internacionales.

“El último tiro o tiro de gracia fue el que me dejó fuera de la final. Pero no es un puntaje bajo, no olvidemos que aquí hay medallistas olímpicos, estoy tranquilo porque no me caí, estoy dentro de los puntajes, aunque claro ojalá hubiera sido un 275”, dijo.

El tirador aún tiene una prueba más en Lima 2019, los 25 metros pistola tiro rápido. Las pruebas clasificatorias se desarrollarán el 31 de julio y 1 de agosto.

Velasco no tuvo buen inicio

Jessica Velasco, medalla de plata en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, no tuvo un buen inicio en su debut en Lima 2019.

Velasco debutó ayer en la fase clasificatoria de la prueba fosa (75 platos), en la que tres rondas después sumó 53 puntos y de momento ocupa la última casilla del ranking.

La boliviana tuvo un buen inicio, en la primera ronda logró 20 platos, a solo 5 de la mejor de esta etapa, la norteamericana Ashley Carroll (75), pero se desconcentró en las siguientes dos rondas y obtuvo 16 y 17. Hoy desde las 10:00 HB competirá en las últimas dos rondas en busca de rehacerse y lograr clasificarse a la final.

Pentatlón

Jesús Tiñini fue el boliviano mejor ubicado en la prueba individual de pentatlón moderno.

Tiñini terminó su participación en el puesto 17, entre 32 competidores, con un total de 1.242 puntos.

El otro nacional, Said Rollano, terminó en el peldaño 31 con 920 puntos. Hoy inician las pruebas mixtas.

Gimnasia

El gimnasta Gustavo Cumali se ubicó en las últimas posiciones de las pruebas individuales por aparatos. En piso fue 22 (10.350) entre 24, en caballo fue 21 (8.500), en anillas 22 (9.750), en barras paralelas, 22 (8.675), y en barra horizontal, 23 (8.650).

TENISTAS NACIONALES ENTRAN EN ACCIÓN

Bolivia debutará hoy en el tenis en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, sin su primera raqueta en el equipo, Hugo Dellien, quien desistió de competir en Perú.

Federico Zeballos representa a la tricolor y se enfrentará a Kenny Turcios de Honduras, desde las 11:00 HB en la cancha 3 del Club Lawn Tennis, por la ronda 64.

Más tarde será el turno de Noelia Zeballos, quien jugará ante la canadiense Alexandra Vagramov en la cancha 1.

Bolivia además se estrenará en el bádminton, con Juanita Siviora.

El raquetbolista Conrrado Moscoso y su entrenador ayer hicieron una prueba para medir el tiempo que les toma llegar desde la Villa Panamericana hasta las canchas de ráquetbol en el Complejo del Callao, que está a 42 Km de distancia, para no dejar nada al azar.

El equipo de ráquetbol se completará hoy.

BOLIVIANOS TRABAJAN EN LA ORGANIZACIÓN EN LIMA

Mauricio Salinas y Laura Mendoza son algunos de los bolivianos que están trabajando en la organización de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

Salinas llegó hace tres meses a Lima para trabajar como operador técnico en la disciplina del pentatlón moderno.

Salinas es uno de los frutos de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, donde también estuvo a cargo del deporte de pentatlón y fue precisamente ahí donde se capacitó.

“Perú me ofreció un puesto de trabajo, estoy acá muy feliz de poder ayudar en el deporte”, dijo Salinas.

Por su lado, Mendoza se desempeña como apoyo de los Comités Olímpicos Nacionales (CON).

Asimismo, existen algunos voluntarios bolivianos que son parte del evento deportivo más grande del continente americano.