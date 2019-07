La ola de calor rompe récords en Francia

Por segunda vez en menos de un mes, gran parte de Europa sufre una ola de calor. Este martes, los termómetros han roto varios récords en Francia. La ciudad de Burdeos, en el sudoeste del país, alcanzó su máximo histórico (41,2 grados, tras los 40,3 grados de 2003), mientras que casi todos (81) los departamentos —una división territorial similar a las provincias en España— se encuentran en alerta naranja por las altas temperaturas. Otra cifra inédita.

Es poco probable, sin embargo, que se supere el récord histórico de calor en Francia (46 grados, a finales de junio pasado) durante este episodio, ocasionado por la misma masa que afecta a España, donde se ha quedado rozando los umbrales de ola de calor.

The new #heatwave will aggravate the drought in #France. Many regions have seen virtually no rain since the end of the last heatwave at the end of June, eg 0.2 mm at Orly airport in Paris, says @meteofrance. pic.twitter.com/MyPMzi759n

— WMO | OMM (@WMO) 23 de julio de 2019

