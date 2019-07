La respuesta de ‘Toto’ ante la propuesta del MAS para que sea candidato

Desde el oficialismo se maneja su nombre como posible aspirante a legislador en las elecciones del 20 de octubre

Jesús Alanoca Paco







«Yo soy un hombre de los medios de comunicación, esa es mi obligación, eso es mi trabajo y eso es lo que debo hacer. Nací para hacer eso y no otras cosas», dijo hoy Alfonso ‘Toto’ Arévalo, periodista deportivo y representante de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), ante la mención que surgió desde el MAS para que sea candidato en las elecciones de octubre.

Hace varias semanas, el jefe de la bancada por La Paz, Sergio Choque, reveló que surgieron las propuestas de Alfonso “Toto” Arévalo, Roberto Quispe “Jilata” y Miriam Claros como posibles candidatos del MAS a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Ya en su momento, Claros reaccionó sorprendida ante la posibilidad. «No, gracias, ni siquiera sugieran mi nombre para nada», manifestó la periodista, reprochando que el oficialismo mencione la posibilidad sin siquiera consultarle.

Mientras que ‘Toto’, según el reporte de radio Éxito, agregó: «Yo no he pensado, no me lo han hecho conocer oficialmente y si así fuera, yo voy a mantener la posición que adopté hace más de 30 años. Estoy para el servicio de los medios de comunicación y esa es mi principal y única tarea».

Hasta el 20 de julio las agrupaciones políticas deben presentar sus listas de candidatos para las Cámaras de Diputados y Senadores ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El MAS realiza encuentros departamentales para elegir los nombres.

