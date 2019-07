Las cinco cosas que las personas inteligentes hacen inevitablemente

Cartel de ‘Big Bang Theory’.

Existen varios tipos de inteligencia: física, emocional, espacial, musical, lingüística, creativa… Es una de las capacidades que nos ayudan a sobrevivir. Los seres humanos estamos ‘programados’ para relacionarnos entre nosotros. Este ‘diseño’ nos hace ser sociales porque existe una dinámica neuronal que subyace a dichas relaciones. Aprovecharte y aprender a ser listo socialmente te conducirá a grandes beneficios que contribuirán a que consigas todo lo que quieras.

¿Eres capaz de relacionar conocimientos y utilizarlos para revolver las situaciones del día a día? Algunas personas se enfocan en sus fortalezas para conseguir la vida que desean. Si te tomas el tiempo para aprender sobre tus propios éxitos y fracasos cuando interactúas con otros lograrás mejorar tu capacidad para conectar con ellos.

Si eres asertivo y empático ya tienes mucho ganado. La inteligencia social (la emocional está muy ligada porque ambas incluyen la gestión adecuada de tus sentimientos para mejorar las relaciones) nos ayuda a comunicarnos de manera afectiva y a gestionar las emociones adecuadamente obteniendo un resultado como producto de nuestras interacciones con los demás. Hay cinco acciones, según ‘Medium‘, a las que debes prestar atención si quieres impulsarla.

Respeta

Ya sea a la persona que sostiene una puerta para que puedas pasar, a alguien que para el ascensor para que te subas o quien te sirve el café, si eres una persona socialmente inteligente muestras respeto siempre y eres agradecido. Lo haces porque la vida te ha enseñado que la magia está en todas partes y que todos somos capaces de hacerla. No solo eso, también porque sabes que el mundo es pequeño y crees que las personas tienen una forma divertida de entrar y salir de nuestras vidas.

Harás las cosas sin esperar nada a cambio. No querrás que te devuelvan el favor: de verdad crees que ayudar a los demás es lo correcto

La próxima vez que salgas de casa, guarda el teléfono en el bolsillo y levanta la cabeza. Después, no pares de sonreír y saludar a todos los conocidos que te encuentres. Es posible que te sorprendas de lo memorable que es para otro recibir este gesto tan gentil. Se debe al simple hecho de que la mayoría están tan ocupados preocupándose por ellos mismos que no reconocen que el secreto de la felicidad está literalmente frente a ellos.

Escucha

Deja que la otra persona hable y escucha lo que dice. Los que prestan atención siempre ganan porque priorizan las cosas de los demás a las suyas propias. La forma más rápida para que la gente te valores es mostrando tu interés hacia ellos. La mayoría pasa por alto este comportamiento, pero los que son socialmente inteligentes lo entienden y lo utilizan para sacar ventaja y hacer preguntar que resaltan lo mejor del resto.

Es mejor estar callado y dejar que el otro se explique mientras siente que estás ahí para él. Puede que te sorprenda lo efectivo que es estar en silencio cuando se trata de establecer relaciones.

Compartir es vivir

Este tipo de personas creen que para solucionar cualquier problema es mejor tener una red de contactos sólida, pero esto todo el mundo lo sabe. Lo que diferencia a alguien inteligente es que tienen claro que la mejor manera de que eso sea así es ayudando a otros a hacer crecer la suya. Compartir las amistades es bueno porque la experiencia les ha demostrado cuánto se puede obtener de verdad cuando estás enfocado en dar.

Cuando alguien te explique un desafío en el que se ha quedado atascado y al que se deben enfrentar, tómate un momento y piensa en alguien que haya pasado por una situación similar. Da un paso y preséntalos. Descubrirás que el significado que tiene tu vida es diferente y que tu red no es lo único que crece. Ayudar a los demás es primordial.

Aprende

Si te pones a pensar, la vida es aprendizaje. Si quieres ser socialmente inteligente te darás cuenta de las nuevas perspectivas, los sentimientos y las ideas de los que te rodean. Debes empaparte de lo que otros saben y adquirir nuevas experiencias y conocimientos. Nada crea más oportunidades que adoptar la mentalidad de un estudiante. Conoce a alguien nuevo con la intención de aprender algo diferente y deja lo mejor de ti en cada uno.

El trabajo que debes haces es dejar a cada persona mejor de lo que la encontraste. Es precioso darle a alguien la oportunidad de enseñarte algo. Tus relaciones te agradecerán esta escucha, aunque el que realmente estás beneficiándote eres tú.

Sé generoso

Si realmente quieres ampliar este tipo de inteligencia harás las cosas sin esperar nada a cambio. No querrás que te devuelvan el favor: lo haces porque de verdad crees que ayudar a los demás es lo correcto. Cuando tengas la oportunidad de hacer algo por cualquier, no lo dudes y jamás pienses en si hay posibilidades o no de beneficiarte de esa acción.

Te darás cuenta que hacer sin esperar nada puede que también ganes. Como puedes apreciar, la empatía es un conector esencial entre las personas porque ayuda a reconocer las emociones en los demás y a comprenderlos. No te olvides nunca de ser amable e intentar tener una cara feliz (el cerebro lo aprecia) y mantén contacto visual cuando tengas una conversación.

