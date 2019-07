Las revisiones médicas que todos los hombres deberían hacerse

Consulta. (iStock)

Según una investigación publicada en ‘MDedge‘, los hombres tienen menos probabilidad de acudir a una cita con el médico de cabecera que las mujeres. Y aunque ellas se enfrentan a riesgos inherentes durante el parto, la media de edad de fallecimiento de los varones es más temprana en todo el mundo.

España es el país con la segunda tasa de mortalidad más baja de la Unión Europea, pero de las 424.523 personas que murieron en nuestro país, 214.236 fueron hombres. «Aunque no tengas tiempo para ir a consulta o a hacerte análisis es crucial que se convierta en una prioridad«, asegura Karen Schechter, directora y profesora asistente del Online Healthcare Management and Health Administration Programs de la Universidad de Maryville.

«Establecer citas con los especialistas es muy importante. Permite que los expertos atiendan y respondan a tus necesidades. Como resultado, el profesional puede ayudarte a alentarte a tomar una serie de precauciones necesarias y prestar atención a las preocupaciones médicas que quizá ni conozcas», continúa.

Examen físico

Es recomendable que al menos una vez al año acudas a consulta para asegurarte de que el colesterol, la presión arterial y los niveles de azúcar son los adecuados y así minimizar el riesgo de sufrir enfermedades y afecciones graves como problemas del corazón, ataques, derrames cerebrales o diabetes, entre otros. Además de las revisiones habituales de historial familiar y estetoscopio, tu examen físico anual debería incluir mediciones de frecuencia cardíaca, temperatura corporal, hipertensión y próstata.

Si tienes reflujo o los ácidos estomacales no te dejan vivir, no está de más que acudas al digestivo. A partir de los 50 los problemas crecen

Si tienes 45 o más años, padeces sobrepeso o experimentas síntomas de prediabetes, tu médico también puede analizar tus niveles de azúcar en sangre. Las vacunas para adultos generalmente empiezan a introducirse a los 50, pregunta en la consulta cuáles son las recomendables.

Chequeo de la piel

Ir a una cita con tu dermátologo debería ser algo que no tendrías que olvidar. No solo debes buscar lunares con aspecto extraño. Hay varios indicios de que podrías tener cáncer de piel, por lo que chequearla después de bañarto o ducharte es bastante recomendable. Lo mejor que puedes hacer es ponerte una alarma en el movil para que no se te olvide o dejar una fecha marcada en el calendario.

Se ha comprobado que estas autocomprobaciones reducen el riesgo de mortalidad por melanoma en más del 60% gracias a la detención temprana. Sigue un orden como un alfabeto: mira si es Asimétrico; si tiene los Bordes irregulares; el Color (si es marrón, negro, tiene varios…); su Diámetro o su Elevación en la piel. No hace falta que te hagas controles con el especialista muy a menudo, pero una revisión anual no está de más y puede ser un «seguro de salud».

Cáncer

Ir al gastroenterólogo puede ser crucial a partir de ciertas edades. «La American Cancer Society recomienda pruebas de detención de cáncer colorrectal a partir de los 45 años», asegura Schechter. Las colonoscopias son el examen más común para el cáncer de colon, pero las pruebas de heces también están disponibles, si lo prefieres. Pregúntale al experto cuál es la mejor opción según tu estado de salud y la historia familiar.

Si tienes reflujo o los ácidos estomacales no te dejan vivir, no está de más que acudas al digestivo. A partir de los 50 es muy posible que tu estómago tenga muchos problemas y más vale prevenir que curar.

Dientes y ojos

Los ojos pueden ser la ventana del alma, pero la boca es del bienestar general. Además, aproximadamente un 70% de los españoles nunca visitan al dentista, según el Consejo Nacional de Dentistas de España. «Dado que cada parte de nuestro cuerpo está relacionada y conectada, los exámenes dentales deben formar parte de la rutina anual», explica Schechter. Cada dentadura es diferente, así que habla con tu dentista para determinar la cadencia ideal para los chequeos. Pero en general, recomienda dos limpiezas al año. En una de esas sesiones, es probable que también reciba otros tratamientos.

Además, deberías acudir también al oftalmólogo. Las revisiones de la vista no son solo para quienes necesitan gafas: los doctores también pueden detectar signos tempranos de glaucoma, presión arterial alta o diabetes. La Asociación Americana de Optometría (AOA) recomienda exámenes al menos cada dos años, y con mayor frecuencia si tienes un trabajo o pasatiempo visualmente extenuante, antecedentes familiares de afecciones relacionadas u otros problemas de salud que puedan afectar a tus ojos como colesterol alto, depresión o ansiedad.

