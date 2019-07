Los gustos de ser pansexual, ¿cómo?

los gustos

Si bien las personas pansexuales tienen orientaciones cambiantes; esto no significa que sean inestables en sus relaciones

Qué significa ser Pansexual, la orientación con la que se identifica Bella Thorne

La ex chica Disney habló de sexo y miles de fans comenzaron a investigar de qué se trata la pansexualidad.

Bella Thorne se define como “pansexual”

La cantante Bella Thorne se declaró como “pansexual” durante una entrevista en televisión. “En realidad soy pansexual, pero no lo sabía”, reveló la actriz en el programa Nigthline de ABC News.

Aunque es una denominación que no está admitida en el diccionario de la RAE, ésta sería una orientación sexual caracterizada por la atracción romántica o sexual hacia individuos independientemente de su género o sexo. Es decir que para elegir pareja ella no descartaría a hombres, mujeres, transexuales, intersexuales, hermafroditas, etc.

La joven de 21 años acaba de publicar un libro llamado “The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray” (La vida de un magnate aspirante: desorden mental) en el que habla de lo traumática que fue su infancia como estrella de Disney.

Bella también habló de los abusos sexuales que sufrió cuando era una niña. “Ser abusada desde que tienes 6 años hasta que llegas a los 14 son unas circunstancias bastante duras”, dijo.

Fuente: Ayyy Don Este

