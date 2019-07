Luis Gamarra le pone voz y letra a la canción oficial de ‘Tu me manques’

El tema estará en la premier internacional del filme de Rodrigo Bellott, que será durante el Festival Outfest de Los Ángeles, el más importante del cine Lgbtq+ de Estados Unidos y del mundo. Refleja su propia experiencia

No cambio por ti, titula el tercer sencillo de Luis Gamarra, escrito por él en su totalidad, con melodías del estilo pop folk. Fue producido y mezclado por Juan Luis Ayala, masterizado por Álex Psaroudakis y se inspira en la experiencia del cantante, creciendo como persona gay en su país natal, Bolivia.

La temática coincide con el mensaje de la película Tu me manques, del director boliviano Rodrigo Bellott, por eso fue elegida como canción oficial del filme, que tendrá su premier mundial este 27 de julio en Los Ángeles, durante el Festival Outfest, el más importante del cine Lgbtq+ de Estados Unidos y del mundo. En Bolivia, la primera gala se realizará en La Paz, el 12 de agosto, aunque la fecha está sujeta a confirmación, igual que la de Santa Cruz, que aún es tentativa, y que figura el 15 de agosto, cuando probablemente se realizará la premier y el vino de honor.

Con este tercer lanzamiento, Gamarra lanza un mensaje: quiere mejorar la sociedad con su música y ser un embajador para la comunidad gay en Latinoamérica y en todo el planeta.

“Es una canción que jamás pensé compartir, pero ahora lo hago con orgullo porque sé que muchos la necesitan”, confesó quien fuera noticia nacional e internacional luego de reconocerse públicamente gay en noviembre de 2018. “Crecí sintiéndome otra clase de animal, no encontraba mi especie por ningún lugar, fue difícil descubrir que mi demonio era una bendición. No cambio por ti, así me regales el mundo, aunque amenaces mi rumbo, por nadie que venga a decirme que no puedo sentir.

Ahora entiendo por qué tuve que nacer así, para liberar de las rejas a muchos más de mí. Por qué no cambias tú, tal vez si abres la mente, me dejas vivir, no soy tan diferente. No cambio por nadie que venga a decirme que no puedo sentir”, dice una parte del tema, que desde ayer está en plataformas como YouTube.

El emotivo video musical de No cambio por ti fue filmado en Bolivia.

El concepto se basó en recrear el momento cuando Luis Gamarra compartió con su familia la verdad sobre su opción sexual. La producción del videoclip contó con la participación de sus padres (los reales, no actores), los mismos que en su momento no estuvieron de acuerdo con la sexualidad de su hijo, pero que después decidieron ser parte del videoclip y mostrarle su total apoyo. Asimismo, la producción comparte imágenes de varios jó- venes que pertenecen a la comunidad Lgbtq+ en Bolivia.

El proyecto mayor

Luis Gamarra está comenzando, ya de manera oficial, su carrera como artista luego de completar la producción de su nuevo EP (extended play), denominado Libre.

El proyecto tomó al cantante más de un año para ser culminado y ha puesto el enfoque en mandar un mensaje a su audiencia. Cada canción está inspirada en un momento específico de la vida de Luis, incluyendo su faceta amorosa, su estadía en una comunidad que él considera no acepta a las personas gay, y sus batallas con la depresión por esta falta de aceptación.

La visión de Luis Gamarra está concentrada en convertirse en un artista pop que en sus composiciones contenga diferentes estilos musicales y mensajes. Libre será lanzado como un álbum visual en agosto de este año, luego de la presentación de sus tres sencillos, el último de ellos No cambio por ti, el tema oficial de Tu me manques.

La agenda

El director y el cantante empezaron a comunicarse luego de que el primero viera el video promocional de Bolivia, hecho por Luis, y entablaron una sólida amistad. Estarán juntos en la premier mundial en Los Ángeles, pero Luis no podrá venir a Bolivia por razones laborales. Sin embargo, el equipo ha preparado varias actividades, como la proyección en video de la obra teatral Tu me manques, en Santa Cruz el 24 de julio en el CBA y el 9 de agosto en Casa Melchor Pinto; en La Paz, el 27 de julio y el 3 de agosto estará en la Cinemateca.

