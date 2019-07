Magistrado Eguez dice que se someterá a investigaciones por llamada a juez para un fallo judicial

Magistrado Eguez dice que se someterá a investigaciones por llamada a juez por fallo judicial

Sucre.- El Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Alberto Eguez Añez, manifestó que aún no presentó denuncia penal contra el ex juez del Beni, Pedro Carvalho Ojopi, por el audio difundido en el cual se lo escucha pidiendo a la ex autoridad judicial emitir un fallo en favor de determinado litigante.

Eguez dice que aún está buscando abogado en el Beni para que presente una denuncia penal, la autoridad judicial manifestó que se someterá a las investigaciones que se aperturen a raíz del audio publicado y el anuncio de juicio de responsabilidades en su contra por parte de Asambleístas Nacionales del Beni.

Fuente: Detrás de la Verdad

