María Renée Liévana se sorprendió al ser convocada un día antes de su presentación

Santa Cruz, 24 de julio, eju.tv.- La actriz y ahora candidata a primera senadora por el Movimiento Al Socialismo, María Renée Liévana, señaló en una entrevista con Jimena Antelo, en el programa No Mentirás, que un día antes de su presentación la llamaron para reunirse con el presidente Evo Morales.

Hace una semana le habrían llamado para plantearle la posibilidad de estar como candidata a primera senadora por el MAS, sin embargo al ver que su nombre no salió en las listas pensó que no se había podido dar y decidió continuar con su vida como actriz, hasta que el día lunes le llamaron y dijeron que el presidente se quería reunir con ella.

“Yo no me lo podía creer, incluso hasta hoy te lo digo Jimena, yo no asiento, me siento feliz, porque sobre todo, como te dije, todos tenemos sueños, y todos tenemos el derecho de poder concretarlos, además yo quiero trabajar por mi región” indicó María Renée.

Además comentó que nunca le había interesado la política, sin embargo lo que la motivó a poder incursionar en ella fueron sus ganas de trabajar por una Bolivia mejor.

Fuente: No Mentirás

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook