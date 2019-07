Menor, líder cristiana, es asesinada dos días después de su cumpleaños

Dos días después de cumplir 14 años, una adolescente fue violada y asfixiada por su padrastro, en el barrio 16 de Julio de La Pampa de la Isla. El crimen se cometió cuando la progenitora abandonó a sus hijos por compartir bebidas alcohólicas en una rocola, a tres cuadras de su casa. Este feminicidio es el 71 en lo que va de este año. La fallecida era una líder cristiana.

Ayer por la madrugada, (supuestamente alrededor de las 3:00), Leonardo N. S., de 42 años, llegó a su precaria vivienda donde dormía su hijastra junto a su hermanito de 10 años. “El padrastro alzó a su hijo para llevarlo al otro catre (hay tres camas en el mismo cuarto), donde estaban sus otros hermanitos y él se echó junto a la adolescente, para abusarla y estrangularla”, comentó un vecino, que se enteró de los detalles del crimen por los familiares de la fallecida.

Horas después los tres hermanos menores se percataron que la muchacha no despertaba y llamaron a su hermana mayor para comentarle de lo sucedido. Es así que se dan cuenta del fallecimiento de la adolescente y los familiares le reclamaron al padrastro, quien se dio a la fuga y hasta ayer no se conocía sobre su paradero.

Ayer por la mañana, la madre de la fallecida apareció en estado de ebriedad por su hogar y fue arrestada por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y conducida a la Estación Policial Integral (EPI) 7, donde prestó su declaración.

El cuerpo de la fallecida fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla para que se realice la autopsia de ley.

El Jefe de la Felcv de la Pampa de la Isla, Gabriel Calisaya, dijo que según el examen externo de los médicos especialistas, la muchacha presentaba signos de haber sido ultrajada sexualmente. “Aparentemente fue violada y estamos a la espera del resultado forense para determinar las causas del deceso”, puntualizó el jefe policial.

Festejó su cumpleaños

El lunes 8 de julio, la víctima cumplió 14 años y compartió una cena familiar. “Comimos pato al horno y después ella (la fallecida) se fue a jugar futbolín junto a sus hermanos, su madre y su padrastro”, comentó una familiar cercana a la víctima y su entorno.

La joven no había recibido regalos en su cumpleaños, porque su familia era de escasos recursos. Según los vecinos, la joven vivía en extrema pobreza junto a sus 7 hermanos. “No tenían agua, ni luz y dormían en un mismo cuarto todos”, lamentó una vecina. Añadió, que la madre era ama de casa y el padrastro albañil, pero no siempre tenía trabajo, por lo que le era difícil mantener a un hogar numeroso.

Otro viviente del lugar contó que la fallecida había dejado el colegio debido a que no le compraban uniforme y útiles escolares. “También sus hermanos menores no estudiaban por falta de recursos económicos y la poca atención de los padres”, explicó.

Era líder cristiana

La joven fallecida era una de los seis líderes que tenía el comedor cristiano para niños Corbam (ofrenda consagrada para Jehová, en hebreo, según el evangelio de Mateo).

El pastor Adhemar Gómez Ortega, dijo que conoció a la víctima desde cuando tenía 5 años, en el merendero donde alimenta a 180 niños de la zona de Los Chacos.

La joven asistía siempre al medio día al comedor solidario y llevaba a sus tres hermanitos menores, porque en su casa no había comida. Durante el tiempo que visitaba el lugar se destacó por su inteligencia y capacidad para interpretar la palabra de Dios, por lo que fue designada como líder y guiaba a los demás niños que asistían al lugar.

Además, la muchacha ayudaba a su padrastro en los trabajos de albañilería que realizaba, para ayudar a conseguir dinero y mantener a sus hermanitos.

“Iba a trabajar de ayudante de albañil con su padrastro y después se venía al comedor con sus hermanos”, comentó el pastor.

El guía cristiano dijo que alertó a la madre de la víctima sobre las posibles pretensiones del padrastro, pero esta no lo escuchó. “Hablé con la madre y le recomendé que cuide a su hija de su marido, que paraba bebiendo, pero no me hizo caso, porque decía que él era un buen hombre”, lamentó sollozando.

Menor estaba en riesgo

Para el sicólogo clínico, Betman Hollweg, la menor estaba en riesgo de sufrir cualquier tipo de abuso por su padrastro, quien consumía constantemente bebidas alcohólicas. “El consumo de alcohol es una de las causas de las violencia contra la mujer y por eso esta joven ya se encontraba en indefensión”, explicó. Añadió que la madre era permisible por admitir que su marido en estado de ebriedad se quede cuidando a sus hijas menores.

Sobre el tema, el ex juez, Luis Jaime Cruz, se mostró sorprendido por el alto índice de feminicidios en el país (71) y dijo que esto es un problema social, que no se resuelve solo con la implementación de leyes para proteger los derechos de la mujer.

“Las autoridades deben crear nuevas políticas que involucren a la sociedad para prevenir estos crímenes, que mayormente se registran dentro del hogar”, puntualizó.

El jefe de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Enrique Bruno, apuntó que en coordinación con la Felcv se realizan talleres en los colegios y con organizaciones sociales con el fin de prevenir los feminicidios. Lamentó que pese a las políticas de trabajo se sigan registrando estos crímenes y pidió a todas las instituciones trabajar en conjunto por el bien de la sociedad.

