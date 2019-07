“Mesa castigó la transparencia de Ayo”

El activista del 21F, Marcel Rivas Falon, señaló hoy desde su cuenta en Facebook que el pedido de renuncia hecho por Carlos Mesa a Diego Ayo habría sido un “castigo a la transparencia”, teniendo en cuenta que el presupuesto finalmente oficializado hoy por CC se acerca al declarado por el ex vocero.

“El presupuesto de CC es de $us 7,598,433.91, claramente cerca a $us 10 Millones que dijo Diego Ayo. Demostrado que Carlos Mesa le pidió su renuncia, no por mentir, sino por decir lo que no debía. Si el candidato es autoritario y castiga la transparencia, ¿qué pasaría si Mesa manejara el estado?”, publicó Rivas.