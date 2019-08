Mesa denuncia «guerra sucia» del «gonismo», Evo y Ortiz

Juan Carlos Véliz/ La Paz

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció una “guerra sucia” impulsada por el «gonismo», el MAS y Oscar Ortiz frente la acusación del exvocero y yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, de que el expresidente recibió dinero a cambio de su candidatura en las elecciones generales de 2002.

“Voy a responder con toda claridad y para que no quede la menor duda. Estamos ante la evidencia de una guerra sucia sistemática que no tiene límites y que en este caso tiene tres protagonistas que llevan adelante juntos la guerra sucia en contra mía y en contra de Comunidad Ciudadana: El gonismo, Oscar Ortiz y el MAS, y yo no voy a jugar a esa guerra sucia” dijo Mesa esta mañana después de la presentación de sus candidatos en la ciudad de El Alto.

“No voy a jugar a esa guerra sucia, la guerra sucia de los 10 millones, la guerra sucia de que pagamos para que se baje de su candidatura el señor (Edwin) Rodríguez, la guerra sucia del gonismo a través de uno de sus portavoces, no voy a jugar a esa guerra sucia porque eso sería desmerecer nuestra propuesta y nuestra condición de futuro” respondió el otrora vocero de la causa marítima interrogado por los periodistas.

En su discurso, después de la presentación de sus candidatos, el candidato presidencial dijo que Comunidad Ciudadana no tiene la lógica del MAS al que calificó de “partido político a la vieja usanza”.

“La vieja política debe quedarse en el pasado, nosotros somos sobre todo una propuesta de futuro y esa propuesta de futuro rompe execra y sobre todo niega la idea de la hegemonía de un partido, de una idea, un discurso (…), esa ideología que el actual gobierno ha desarrollado durante 13 años nos está envenenando profundamente, hoy tenemos que salir de ese veneno que está construyendo una sociedad dividida, una sociedad en la que tú no puedes pensar diferente, una sociedad en la que tus ideas están aplastadas por la consigna, una sociedad en la que una bancada tiene que levantar la mano como un conjunto de ovejas” dijo Mesa.

