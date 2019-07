Mesa otra vez es blanco de Balcázar y el MAS se suma a la «guerra» del yerno de Goni contra candidato de CC

Carlos Mesa tiene que sortear otro obstáculo en la carrera electoral, esta vez la acusación viene de sus otrora aliados del MNR. El exvocero y yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, acusó al candidato de Comunidad Ciudadana de cobrar dinero al partido rosado para candidatear a vicepresidente en las elecciones presidenciales de 2002.

“A Mesa nadie le ofreció plata por qué el MNR debió hacerlo, lo que ocurrió es que el renunció cinco días antes de la convención y tres días antes volvió y pidió plata, o sea el MNR ni nadie le ofreció plata (…), el que pidió plata fue él, se dio inicialmente para su canal y después (se definió) que sea de libre disponibilidad” denunció anoche Balcázar en el programa No Mentirás de la red PAT.

Eso se llama extorsión dijo el otrora vocero de Sánchez de Lozada y que es uno de los acérrimos detractores del expresidente que ahora postula a la Vicepresidencia por la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC). “Yo he retado a Mesa hace mucho tiempo y por escrito, hace años, que el aclare si es verdad o no, si él dice que es verdad bueno ahí quedó, yo daré los detalles, y esto se acabó, pero si él dice que no es verdad bueno yo tendré que demostrar que es verdad o tendré que pedirle disculpas públicas”, dijo.

El MAS tomó la palabra al exvocero de Goni y respaldo la petición. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, pidió a Mesa que responda y aclare si cobró para ocupar el cargo de vicepresidente en el gobierno de Sánchez de Lozada. La denuncia de Balcázar surge cuando faltan más de tres meses para las elecciones generales del 20 de octubre. Mesa, según las encuestas de preferencia electoral, ocupa el segundo lugar después de Evo Morales, que postula a tercera reelección continua.

