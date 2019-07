La Columna Jónica (por tirajones)

Mi presidentango ¡!!!

Aprovecho el paro para sentarme a escribirle mi nunca bien reconocido señor; ¿pensó que me había olvidado de usted?

No, mi bien-amado Presidentango! ¡Olvidarse de usted es imposible! Si no tarda en salir en las bolsas de pororoses y chipilos … y no es que yo diga que esté mal… está bien… usted es el todopoderoso y como tal… debe ser “omnipresente”, porque acá en este país la gente no tiene memoria

Vea si no es así: ahora resulta que los paros son “políticos”… según los hermanos y hermanas que cumplen de manera abnegada la delicada misión de hacer que nadie lo olvide; le cuento que a algunos de esos “misioneros” (que cumplen misiones) … el encargo les sale pal culo, porque cada vez que los ven a ellos se acuerdan de usted y lo recontraputean a usted, porque ellos son pésimos… o será al revés y son ellos los que tienen que aguantar que lo suyo termine llenándole las bolsas a más de uno? O será por ambos?

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Vélo vos, decían en mi barrio… allá por San Roque… los Marcos, los Pila, los Landívar… los Soljan… barrio tremendo el mío…

Dejémoslo ahí y como dicen los enanitos (verdes) … pasemos a otro tema… mi presi… usted de dejar el poder… ¿nada, no? NOOOOOOO ¡!! No es que yo quiera, pero estuve mirando las veces que usted dijo que si perdía se iba, que renunciaba (dedo índice más torcido que pisacoca después de una larga y extenuante jornada laboral chapareña) que me dije… ¿y si cumple?

¿Si cumple? Se salva el país!!! respondí en voz alta y de inmediato reaccioné y me pregunté qué irá a ser de la gente que ha recibido tantas promesas incumplidas… qué va a pasar con la gente a la que se le ofreció el Mar … y dije… no, ese ya lo perdimos, con viaje a La haya incluido y, de nada sirvió que usted haya hecho el esfuerzo de convencer a este país de ingratos que era una pérdida ganadora porque La Haya en realidad dijo que …. No, mi Presi… perdimos peor que en la guerra…. pero me acordé de las otras promesas… de los anuncios grandiosos … tenemos un mar de gas alláááááá debajo de los 8000 metros, pero resulta que más gas tiene la barriga del diputado que se dormía en el hemiciclo, en el aeropuerto o donde fuere (ese que ya está medio apartado y que aparece a ver si hay algo para él cuando hay elecciones) y dije… no… ahí tampoco…

Y me pregunté a mi mismo…¿ cuáles son las ofertas y las promesas del Presidentango que más me acuerdo? Y de inmediato aparecieron las que ahora usted se olvida… esas que decían que se iba si perdía… usted, el pícaro Alvarín… y muchos otros … porque así son ellos… así soy yo también mi Presi… estamos para repetir lo que usted dice y negar lo que usted niega… porque para esos estamos hechos nosotros… no se ellos, pero para eso estoy hecho yo, mi presi… el mejor de sus chupamedias… entero… listo a justificar lo injustificable… usted se queda porque así lo ha decidido… qué le importa la democracia de la derecha… usted tiene la democracia de … de … lo que sea, que la “Constitución” dice otra cosa? Claro que dice otra cosa… si usted la firmó… cómo no lo va a saber o cómo se va a olvidar… no se olvida… simplemente queda en el pasado porque “la gente le pide”… ¿qué la mayoría le pidió que se vaya? Eso son detalles… mientras haya uno que le pida que se quede… usted se queda… y listo!

Cambio de tema… me agradó su felicitación a Estados Unidos… ya va aflojando… ya dijo que sería bueno reunirse… ya se lo hizo saber a Obama y no le dio bola, ahora va tras de Trump… pero ese si que es peor que el anterior… ese es más soberbio que usted… pero es que le faltó decirle hermano… y hablarle de la felicidad de los pueblos…¿ cómo que hermano? Pero si a Bolsonaro y a Macri no les baja de hermanos y los deshizo cuando pudo… es hipocresía diplomática mi Presidentango ¡!! Y de eso usted sabe harto, porque lo practica seguido… échele sin miedo mi Presi… lo que importa es lo último que dijo… y ya… se acabó

Lo último que dijo vale: va a ser candidato, claro que sí… sus laderos están (estamos) a sus costados… muchos de los que lo rodean estarán con usted como estuvieron los ladrones bueno y malo, con el Mártir del Gólgota (tarea para su casa) es decir, crucificados por la historia a su lado, como en la estampita … y créame que los va a necesitar… porque será a ellos a los que podrá echarle la culpa…

Mi Presi… a la gente de su calaña se la necesita para tener en quien descargarse… ya lo hizo más de una vez… hermana ministra, hermano ministro… estamos fallando…¿ se acuerda? Entonces, no se olvide de la importancia de eso… usted los tiene ahí al lado… no sea que quede como Lula… que estuvo rodeado de todos y ahora duerme solingo… y mirando el sol a rayas …

Cuídese mi Presi… si necesita un asesor en asuntos culturales me habla nomás… que no aportaré mucho pero se clarear hasta la muerte de un sucha y no hay nada que no haga… hasta que usted se tenga que ir… entonces diré que estuvo de buen tamaño… como que lo está ahora mismo…

De buen tamaño… bah… ¿ de qué tamaño será su tamaño para estar de buen tamaño? O el del hermano vicepresidente…. Bah… mejor lo dejo ahí… ya le escribiré, mi líder… usted está siempre en mi pensamiento (pienso… ¿ y si se le ocurre cumplir y se va? … no se… nos salvamos todos, digo… pero no me haga caso… hasta en eso soy como usted… digo una cosa y estoy dispuesto a escribir otra, eso si… no me haga un campito en su estampita)

Suyo, por siempre…

Carloncho (su pajlita favorito)



Fuente: Carlos Valverde Bravo



[fbo]