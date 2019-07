Microondas

Estamos luchando contra molinos de viento. Ninguna factura fue afectada en la redacción de este texto. Esta columna está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Contribuyentes Disgustados con el Sistema.

Marcelo Durán V.

En un lugar de la Cancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo funcionario de Impuestos que se sentó junto a su ilustre jefe Don Fisco para narrarle las siguientes vicisitudes: Oh su majestad don Fisco, traemos noticias del nuevo mundo que os pueden interesar:

¿Sabía que el 80 por ciento de las empresas registradas en Fundempresa son unipersonales? ¿No será muy difícil para ellos tener que pagar tantos impuestos como el IUE? ¿No será injusto que se haya incrementado el capital para el Régimen Simplificado a 60.000 bolivianos? Parece que con ese capital viajan a Iquique a traer mercadería y la hacen pasar por Pisiga, por detrás del hito. ¿Aduana no sabrá algo de eso? ¿Y si también ingresan “ropa americana“ (eufemismo de usada o desechada en otros países) y la revenden por chauchas en las esquinas? Las alcaldías parece que tienen problemas con los comerciantes informales. Hay problemas laborales y la gente está buscando otras opciones.

Además, hemos visto que en otros países han reclasificado a los ciudadanos en primera y segunda categoría, de tal manera que unos pagan IVA y a otros, solo se retiene un porcentaje por boleta emitida y se les hace una devolución total al final del período. Así, el contribuyente podrá recibir un capital adicional. Podríamos apoyar así a nuestros contribuyentes.

Otro dato que nos preocupa es la gran tasa de desempleo juvenil en el país. Salió en un titular pero nadie habló de eso. También hemos leído el borrador de la posible Ley de Startups y dice que los nuevos emprendimientos podrán ser libres de impuestos en sus inicios, pero ¿y qué dirán los demás? ¿Acaso no deberíamos apoyar a TODOS por igual? ¿Y qué pasa con los sectores que no tributan? Sindicatos, transporte, cocaleros, comerciantes. ¿No sería bueno ampliar la base tributaria con un sistema que se adapte a la realidad del siglo XXI?

¿Y si mejoramos nuestro sitio web? Dicen que solo funciona en Internet Explorer y que la navegación es imposible (hasta talleres tenemos que dar). ¿Y si cruzamos datos con Bienes Raíces y otro tipo de actividades comerciales, así les podremos facilitar el proceso de crédito a los contribuyentes con los bancos, para que no presenten tantos papeles sino que con solo una vista a nuestra pantalla puedan tener todos los datos de una?

Entonces, don Fisco habla y dice: "Tengo una idea, haremos una campaña llamada la Factura de la Felicidad para premiar a todos los buenos ciudadanos que piden y dan factura y les regalaremos un microondas". Fin de la historia.

Diario Opinión – Cochabamba