Miley Cyrus asegura que tiene razones medioambientales para no querer ser madre

“Hemos llegado a un punto en el que cada día convertimos un poco más a este planeta en un montón de mierda. Y me niego a dejarle esa herencia a mis hijos o a que tengan que solucionar el problema ellos en el futuro. No pienso traer a ninguna persona a este mundo hasta que no sienta que van a poder crecer en un lugar donde todavía haya peces en el agua”.