MindTalk, un diario que usa blockchain para respetar nuestra privacidad

Si queréis escribir un diario en Internet seguramente sabréis que la posibilidad de que el contenido pueda filtrarse no es completamente nula. No existen muchos secretos en la web, y cuando hablamos de diarios personales es algo que debe garantizarse para evitar problemas mayores.

En eso estaban pensando los creadores de Mind Talk, una aplicación que nace con el objetivo de permitir que cualquier persona tenga un diario personal privado, tan privado que ni ellos podrían leerlo, ya que usa tecnología descentralizada basada en Blockchain.

El diario en cuestión se construyó sobre la plataforma Blockstack, ya que logra el equilibrio correcto entre descentralización y conveniencia. Permite cifrar fácilmente los datos en el dispositivo de los usuarios mediante una clave que está bajo el control total del usuario y, como beneficio adicional, obtiene una sincronización gratuita entre dispositivos con cifrado. La misma clave se utiliza para iniciar sesión, por lo que no es necesario recordar una nueva contraseña o usar la identidad de Facebook que está bajo su control total. No habrá anuncios y no van a almacenar datos confidenciales.

De momento es un proyecto piloto, y están ahora esforzándose para agregar nuevas funciones como recordatorios, nuevos tipos de contenido, compartir notas de forma segura con otros, corregir errores existentes y demás.

Podéis analizar sus funciones en www.mindtalk.app.

Fuente: https://wwwhatsnew.com