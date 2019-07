Monasterio dice que Liévana sabe de política lo que Linera de matemáticas

Monasterio dice que Liévana sabe de política lo que Linera sabe de matemáticas

Santa Cruz.- El primer cándidato a senador por Bolivia Dice No, Tomás Monasterio dijo que la candidata a senadora por el MAS, María Renée Liévana, sabe de política lo qué él vicepresidente Álvaro García Linera, sabe de matemáticas» y recordó sus antecedentes de problemas familiares por herencia que afectan su imagen.

Monasterio dijo que no es positivo que la candidata del MAS hubiese cerrado sus redes sociales, ya que un político debe estar conectado con sus electores. Sí no debe a nadie, no debe temer, seguramente está decisión de no querer ver críticas en redes sociales es entendible por que es una personalidad que se prestó a acompañar a una candidatura ilegal.

Fuente: Detrás de la Verdad

