Montenegro niega ser narco: ‘No hay nada de lo que se me pueda acusar’

Guider Arancibia

Cuando la jueza cautelar Marianela Salazar dio por concluida la audiencia, tras dictar la sentencia de seis años de cárcel para Pedro Montenegro Paz y darse por ejecutoriada esta condena, el extraditable se puso de pie ‘irradiando’ tranquilidad, mientras los policías preparaban las manillas para sujetarle las muñecas.

Sus abogados se levantaron y le estrecharon la mano en señal de satisfacción, y empezaron a dialogar sobre el fallo que acababan de escuchar. La jueza pidió a las autoridades del Ministerio Público que dejen los tres cuerpos del expediente, con más de 600 hojas, para cumplir con el procedimiento.

En ese momento EL DEBER se acercó al procesado y cuando se le estrechó la mano no tuvo problemas en extender su derecha de manera gentil. Una vez supo de qué medio de comunicación se trataba, aceptó conversar por algunos minutos.

Pedro Montenegro es el hombre que se presentaba como un empresario de la construcción y que apareció en una fotografía junto a policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en una fiesta de Carnaval en Cartagena, Colombia.

La foto fue difundida el 17 de abril de este año y desde aquel día, Pedro Montenegro Paz se convirtió en el hombre más buscado por los organismos de seguridad del Estado y varios policías y autoridades judiciales, negaron conocerlo y haber hecho negocios con él.

Pedro ¿qué puede decir después de escuchar la sentencia?

Yo me presente voluntariamente y aquí estamos, colaborando en el procedimiento abreviado (del caso) que soy culpable.

¿Cómo está viviendo en la cárcel de Palmasola?

En la cárcel estoy privado de libertad y cumpliendo la sentencia que ha dictado la señora juez.

¿Cómo está su familia y qué nos puede indicar sobre la situación que vive ahora?

Mi familia está muy preocupada por mi situación. Mis hijos ahí están, muy afectados, pero bueno vamos a salir adelante. Yo me presenté para que se esclarezca la verdad y estamos dando el primer paso en el tema de la falsedad. De los otros delitos, no soy culpable. El de legitimación de ganancias ilícitas no cumple con los elementos, peor de tráfico de sustancias controladas, no hay nada de lo que se me pueda acusar.

¿Cómo llegó a quedar preso en el penal de Palmasola, realmente se presentó usted ante las autoridades?

Yo me entregué voluntariamente. Me entregué a las autoridades, nadie me detuvo y lo hice para colaborar con la justicia. Me ratifico, me presenté por mi voluntad.

