Morales: “Antes nadie quería ser diputado, yo rogaba, ahora se pelean”

20 de julio (Urgentebo).- Hoy, durante el acto de entrega de una cancha deportiva en la comunidad San Pablo del Parque Nacional Isiboro Sécure y Territorio Indígena (TIPNIS), situado en Beni, el presidente Evo Morales reconoció fue un “sufrimiento” la elección de candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Estos días para mí era un sufrimiento (…) elegir nuevas autoridades para la Asamblea Legislativa Plurinacional, senadores y diputados cuesta, antes yo me rogaba nadie quería ser diputado ni senador ahora se pelean, no estoy protestando; está bien”, aseguró.

“Todos quieren, pero no alcanza para todos, entonces paciencia, sacrificio. Por ello, solo quiero decir que no entrarán todos y los sectores sociales que no entraron en la Asamblea Legislativa estarán en las asambleas departamentales y nos hemos distribuido todos”, refirió

Este viernes venció el plazo para que todos los partidos y alianzas políticas presenten sus listas de postulantes a los binomios presidenciales, diputados, senadores y representantes supraestatales.

