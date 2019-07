Carlos Valverde en la Red/2 – 11 julio 2019.- Muerte del Dr Sergio Vidales pone al descubierto la precariedad del Estado en ese tipo de problemas; El Ministerio de Salud no puede decir que el brote ya está controlado, cuando no encontraron un solo ratón del género Calomys… es un manejo muy torpe… desacertado. Los Médicos tienen razón, pero, no creo que el paro sea bueno ahora.

Fuente: Carlos Valverde Bravo



