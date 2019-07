«Neymar, la gran mentira», L’Equipe

Explican que el diez parece tenerlo bastante claro y que no quiere regresar a la capital francesa, aunque no descartan que se incorpore a los entrenamientos a la vuelta de sus vacaciones: «Ya no es un secreto que no está contento en París, aunque hay posibilidades de que comience la preapración con el PSG». L’Equipe, que recoge declaraciones del séquito del futbolista, explica que el jugador culpa al propio club de todas las desgracias que le han ocurrido, aunque recuerdan que Neymar todavía tiene un contrato que cumplir.

Neymar podría entrar en guerra con Al-Khelaifi, que últimamente ya no sale al paso de los rumores sobre su marcha. Sin embargo, aseguran que el futbolista y su padre no tienen una cláusula a la que agarrarse por la que quedar libre. Sería difícil imaginar que el brasileño quedase apartado del PSG por su rebeldía como ocurrió con Adrien Rabiot debido a su alto sueldo, pero todavía falta por ver cómo actuará el Barcelona al respecto.

Fuente: https://as.com