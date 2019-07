Santa Cruz, 15 de julio, eju.tv.- Según el reporte que brindó el Tribunal Electoral Departamental, en Santa Cruz se empadronaron 292.355 personas, siendo el departamento que más registros tiene.

Jannette Sevilla, Directora del Sereci, indicó que según el calendario electoral el 28 de agosto se publicará la lista de los inhabilitados, además aseguró que no habrá sanciones para los que no hayan podido empadronarse, sin embargo no podrán votar.

Fuente: Unitel