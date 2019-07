Nuevas encuestas: mejoró Mauricio Macri y la diferencia a favor de Alberto Fernández promedia sólo 3 puntos

Pueden entusiasmarse Alberto Fernández y Cristina Kirchner, porque 16 de las 19 encuestas nacionales que trascendieron en los últimos días los ubican al tope. O pueden hacerlo Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto, porque recortaron un punto la diferencia promedio en una semana y aparecieron dos estudios recientes que los ponen al frente. Un salto a la grieta estadística será concluir, quizá, que a dos semanas de las PASO el escenario electoral está abierto.

Clarín hizo el análisis en base a 19 estudios difundidos post cierre de listas, cinco en la última semana. El origen de las consultoras es de lo más diverso. Hay firmas con larga trayectoria y otras más nuevas, cercanas al Gobierno y cercanas al kirchnerismo, algunas del interior del país, otras vinculadas a bancos de inversión y hasta una del extranjero que mide para una agencia de noticias internacional.





El promedio a favor de los Fernández es ahora de 3 puntos: 38,23 contra 35,23 del binomio oficial. En el anterior relevamiento de este diario, la semana pasada, la distancia (media) era de 3,98: 37,97 vs. 33,99. Es decir, se potenció la polarización, pero la fórmula oficialista creció más que la K y así logró descontar un punto. La distancia, tan corta, se mete en lo que se conoce como margen de error. ¿Qué significa? Que se puede estar hablando de un empate técnico, con brechas mínimas, o de una ventaja opositora de 6 o 7 puntos, según se esté sobre o sub-valorando la performance de cada uno.

Clarín también contó, días atrás, sobre un fenómeno que le agrega más incertidumbre al resultado: los llamados «votos impensados», que pueden mover la aguja para uno u otro lado. Ejemplos: cómo votarán los apolíticos, que reniegan de cualquier candidato y no suelen contestar encuestas; o cuánta participación habrá de los grupos habilitados pero no obligados a votar (los jóvenes de 16 a 18, más afines a la oposición; o los mayores de 70, más adeptos al oficialismo). En un comicio tan sensible, donde se estarán ponderando al milímetro las diferencias, cualquier corrimiento mínimo puede alterar los sensaciones al extremo.

Los 16 estudios que ponen arriba a Alberto Fernández para la primaria del 11 de agosto, lo hacen por diferencias de 0,2 a 7,6 puntos. El de dos décimas (un empate técnico) pertenece a Elypsis, una consultora vinculada al ex funcionario macrista Eduardo Levy Yeyati. Fue una de las encuestas que trascendió el último viernes y habría influido para una reacción positiva de los mercados durante esa jornada.

En el otro extremo está el trabajo de Trespuntozero, una firma que trabaja para oficialistas y opositores. Con un par de matices para remarcar. Por un lado, si bien es la medición que más diferencia les da a los K (7,6 puntos), la brecha se achicó un punto en un mes. Y cuando se ven los «cortes» que viene haciendo la consultora cada dos o tres días, la distancia oscila bastante. Shila Vilker, analista de Trespuntozero, lo atribuye «al margen de error, para arriba para abajo. Puede haber influido un poco la suba del dólar de los últimos días. Pero si hacés un promedio de los cortes que hicimos en los últimos 10 días, la diferencia a favor de Alberto Fernández es de 4,2».

Las otras 14 encuestas que mantienen al Frente de Todos arriba son de Management & Fit, Synopsis, Luis Costa, Opinaia, CIGP, Universidad de San Andrés, Analogías, Opina Argentina, Gustavo Córdoba, Ricardo Rouvier, Reale Dallatorre, Oh Panel, Federico González y Tendencias.

Cinco de estas firmas ya hicieron al menos dos estudios luego del cierre de listas del 22 de junio. Y como en el caso de Trespuntozero, la mayoría muestra en el último una mejora de Macri: para Synopsis, la distancia bajó de 4,1 a 2,5; para Gustavo Córdoba, de 7,6 a 4,1; para Opina Argentina, de 5 a 4; para Federico González, de 7,3 a 5,6; para Oh Panel, en cambio, se mantiene en 5.

«El dato más saliente de nuestro estudio, y que explica en parte la baja en intención de voto, es que en un mes subió 10 puntos la imagen negativa de Alberto. Evidentemente lo está afectando la mala estrategia comunicacional de su campaña. El no se halla como candidato, da mucho más su perfil como jefe de campaña», analiza Córdoba.

El ejemplo extremo de este cambio de tendencia es el del estudio de BTG Pactual, un banco de inversión brasileño con filial en Argentina, que le encarga relevamientos a consultoras locales (como Isonomía), pero luego procesa y presentan sus sondeos como propios. A principios de mes, difundió una encuesta nacional que daba a los K 2,9 puntos por encima del macrismo. Pero este viernes trascendió un nuevo monitoreo que ubica a Macri-Pichetto 1,85 punto por arriba de Alberto-Cristina. Habría sido otro de los sondeos que «alegró» a los mercados.

El otro relevamiento que da ganador al oficialismo pertenece a una consultora brasileña (Ideia Biga Data), que hace mediciones para la agencia Bloomberg, vinculada al mundo financiero. Es la más favorable a Juntos por el Cambio: 41 a 37.

Por último, sola, con un empate exacto en 37, queda el estudio de Real Time Data (RTD), una consultora dirigida por Nicolás Solari, ex Poliarquía.

