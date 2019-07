Ordenan aprehender a la exministra Achacollo por no asistir a declarar

La justicia argumenta que emitió tres citaciones para que Nemesia Achacollo se presente a declarar, pero no apareció este viernes en Oruro. Su abogado dice que la notificación llegó tarde

ANF

El Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro ordenó este viernes la aprehensión de la exministra Nemesia Achacollo porque no se presentó a declarar como testigo en uno de los juicios por el Fondo Indígena.

«Por el presente mandamiento ordena a: cualquier autoridad hábil y no impedida del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad al art. 25 Inc. 1) de la Constitución Política del Estado, para que aprehenda y conduzca a la testigo: Nemesia Achacollo Tola», refiere el mandamiento de aprehensión emitido por el Tribunal Tercero.

En Oruro, uno de los casos por el Fondo Indígena ingresó a juicio oral contra Marco Aramayo (exdirector del Fondo Indígena), Valentín H., Sebastián Q., Estefanía L. y Benigno Q., por el delito de conducta antieconómica.

En el avance del juicio, Aramayo ofreció como testigo a la exautoridad para que declare por este caso, porque en su calidad de ministra presidió varios años el Fondo de Desarrollo Indígena, Originario Campesino (Fondioc).

Según Aramayo, hubo tres citaciones para Achacollo, pero ella no se presentó en el Tribunal de Oruro. Sin embargo, Mirko Suaznábar, abogado de la exministra, dijo que solo una vez notificaron a su defendida y a destiempo para que declare como testigo este viernes; refirió que no lo hará porque no había permiso judicial.

Achacollo cumple la detención domiciliaria en Montero, Santa Cruz, por un proceso que se le abrió en el Juzgado Segundo de Instrucción Penal de La Paz, también por el Fondo Indígena; en ese sentido, ella requería un permiso judicial para trasladarse hasta Oruro.

Sin embargo, la autoridad del Juzgado Segundo emitió dicho permiso para que la exministra se dirija a la ciudad de Oruro y cumpla con la disposición judicial.

«Se concede la salida judicial para Nemesia Achacollo Tola, a fin de que la misma se conduzca al Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro, para que asista a la audiencia programada (para) el día 26 de julio de 2019 a horas 14.00, hasta su conclusión; cumplido el plazo deberá retornar al domicilio donde guarda detención domiciliaria», refiere la orden del Juzgado Segundo de La Paz, al que tuvo acceso ANF.

Hoy las partes del caso se presentaron en el Tribunal, pero Achacollo no asistió al juicio, por ello, los miembros del Tribunal Tercero, presidido por el juez Julio Huarachi, ordenaron la aprehensión de la exautoridad.

La audiencia de juicio oral se suspendió para el 17 de agosto a horas 09.30, día en que Achacollo debe ser conducida a prestar declaración.

Fuente: eldeber.com.bo