Ortiz minimiza la salida de dos plataformas y dice que su campaña «está mejor que nunca»

El candidato por Bolivia Dice No asegura que se siente fortalecido y volvió a acusar a Comunidad Ciudadana de estar detrás de la renuncia de su candidato a vicepresidente, Edwin Rodríguez

Han pasado tres días de la renuncia de Edwin Rodríguez a formar parte del binomio de Bolivia Dice No; el sábado también se conoció que dos plataformas ciudadanas que habían firmado acuerdo con esta agrupación le retiraron su apoyo. Ante esto, Oscar Ortiz, minimiza la situación y aseguró que su candidatura para la presidencia está «mejor que nunca».

Recordó que cuando comenzaron la campaña tenían prácticamente 0% de apoyo del electorado y que luego de siete meses, han ido creciendo rápidamente, algo que ha originado la desesperación de otras candidaturas por querer dañar la suya.

«A los pocos minutos que se conoce la salida de (Edwin) Rodríguez, es demasiada coincidencia la salida de Comunidad Ciudadana, ellos salieron a festejar», dijo Ortiz en entrevista con Unitel.

Subrayó el hecho de que la salida de dos plataformas no le genera gran impacto pues su alianza ha firmado más de 50 con distintas agrupaciones. Jóvenes Unidos por Santa Cruz y Resistencia Solidaria se desmarcaron de Bolivia Dice No. El motivo según indicaron, es la falta de unidad que habría en esta alianza.

«Me siento aún más animado, he recibido muestras de apoyo. Bolivia no merece quedarse con dos opciones del pasado; con uno que ha negado la voluntad del pueblo, el atropello a la constitución al límite y que ha caído su Gobierno en los niveles más altos de corrupción en el periodo democrático y otro candidato del pasado que llega a elogiar la traición como una forma consagrada de hacer política», dijo Ortiz.

Las plataformas que apoyan a Ortiz son Juventud Animalista, Nueva Generación Medica, Por Ti Mujer, Asociación de Profesionales Cristianos, Amigos de la Democracia, Jóvenes defensores de la democracia y el Bloque de Satélite Norte.

«Mi candidatura que no tiene precio; el señor Mesa no fue opositor, no es opositor y no es una alternativa frente a este Gobierno, Evo Morales tuvo la oportunidad de desarrollarnos, de integrarnos, pero la perdió porque siguió el camino de Hugo Chávez», puntualizó.

