Ortiz: “Nunca nos escondimos bajo la mesa; somos opositores desde hace 14 años”

El candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, señaló que hace años viene pidiendo explicaciones al presidente Evo Morales sobre los innumerables hechos irregulares que ha denunciado como senador del Estado, pero el mandatario no responde porque sabe que no puede explicar la corrupción de su gobierno y no puede justificar los abusos que comete.

«Morales no va a debatir. Y hoy le reclamo a Carlos Mesa que desafía (a Evo) a un debate que sabe que no se va a dar, porque sabe que Morales no va a aceptar, pero huye al debate real, huye al debate que yo le planteo, porque para desafiar a debatir hay que estar dispuesto a debatir; para pedir explicaciones hay que estar dispuesto a dar explicaciones; para denunciar la corrupción hay que tener las cuentas claras y las manos limpias», sostuvo el representante opositor, la noche del lunes, en un acto partidario efectuado en la Pampa de la Isla.

En opinión de Ortiz, Mesa desafía a Morales porque sabe que ese debate no se va a dar, lo que demuestra el oportunismo del exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Candidato ficticio

«(Mesa) quiere la unidad sin los demás. Quiere una campaña desde el salón. Quiere una renovación pero con sus amigos. Un debate ficticio… una unidad ficticia… una renovación ficticia. A veces me pregunto si no es un candidato ficticio», expresó el presidenciable Demócrata.

Por otro lado, el representante político destacó que en la alianza que encabeza están los que hicieron la verdadera oposición al MAS en estos 14 años de gobierno de Morales, y algunos, como el candidato a primer senador Tomás Monasterio, que lo acompañó en testera, estuvo preso por denunciar la corrupción. «Nunca nos escondimos bajo la mesa. Nunca estuvimos con este gobierno», finalizó el candidato de oposición.

La noche del lunes, Ortiz presentó a los candidatos de la Circunscripción 46, Pablo Barrientos y Estefani Céspedes, en un multitudinario acto en el coliseo San Felipe de la Pampa de la Isla.

Este martes, el candidato de Bolivia Dice No se trasladó a San Ignacio de Velasco, para participar de un acto de campaña. El miércoles estará en Tarija, para la presentación de la lista de candidatos por ese departamento, y en las horas subsiguientes hará lo mismo en Cobija, capital de Pando.