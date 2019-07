Oscar Ortiz: “El que quiera ser presidente de Bolivia debe tener las cuentas claras y las manos limpias”

En conferencia de prensa, el candidato presidencial de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, reclamó transparencia a sus contendores sobre el financiamiento de campaña, al tiempo de mostrar el presupuesto presentado por su alianza ante el Tribunal Supremo Electoral.

“Siempre dije que mi diferencia con los otros candidatos es que no he sido presidente anteriormente. A medida que avanza la campaña esta diferencia está cobrando más fuerza, porque mientras que Evo y Mesa tienen que ser coherentes con su pasado, yo no. El pasado llama continuamente a su puerta, no a la mía”.

“En el pasado había campañas de 10 millones, los candidatos recibían plata por todos lados, incluso algunos candidatos pagaban por estar en las franjas de seguridad de algunas listas, y otros cobraban por ser candidatos”.

“Esto huele a la vieja política, a los viejos financiadores”

“En nombre de la democracia se hicieron cosas muy poco democráticas, y tanto Evo como Mesa tienen que dar explicaciones. Cuando Diego Ayo descubre que el presupuesto de Comunidad Ciudadana se aproxima a los 10 millones de dólares eso huele a pasado, huele a la vieja política, a los viejos financiadores, y requiere una explicación que Mesa aún no ha dado”.

“Les voy a explicar cómo se hace esto: la Alianza Bolivia Dice No ha presupuesto 1.549.000 dólares para su campaña y tengo aquí copia de la presentación ante el TSE, y del presupuesto que hemos presentado ya en enero pasado”.

“Mesa no puede seguir haciéndose el ofendido”

“Esto es lo que exige la democracia de nuestro tiempo; no basta con comunicados, hay que demostrar. El Sr. Mesa tiene que aclarar si recibió dinero de Goni, tiene que aclarar la aparición de dinero en su cuenta, y tiene que aclarar su presupuesto de campaña. Ya son demasiados comunicados. Y es bueno para el país y para todos que él lo haga; no puede seguir sólo haciéndose el ofendido, tiene que aclarar y demostrar todas estas cosas”.

“Evo preside el gobierno más corrupto en décadas”

“Vengo diciéndolo hace tiempo: el que quiera ser presidente de Bolivia tiene que tener las cuentas claras y las manos limpias. Empecemos por las cuentas claras, porque así es mas fácil tener las manos limpias. Por supuesto, no se le puede pedir esto a Evo Morales, porque preside el gobierno que ha alcanzado los mas altos niveles de corrupción de las últimas tres o cuatro décadas”.

