Pando: rechazan que frentes se adhieran al caso de acarreo

El 18 de junio, cuatro organizaciones políticas y ciudadanas de Pando presentaron un memorial al fiscal de materia patrimonial, Alexander Vidal, con el fin de adherirse al caso denominado “acarreo de votantes”. No obstante, la solicitud fue rechazada, informó ayer Francisco Parrado, representante de Comunidad Ciudadana (CC).

“Que después de más dos semanas recién vaya a hacer su declaración la persona denunciada es porque no se le da celeridad al caso, y claro no nos dan respuesta favorable de ser parte de esto porque, al serlo, daríamos a conocer a la ciudadanía cómo se está llevando el proceso de investigación”, afirmó Parrado.

El memorial fue firmado por Aurelio Valenzuela, jefe departamental del Movimiento Demócrata Social; Julio Romaña, jefe departamental de Columna de Integración; Benito Mamani, representante de Pando Somos Todos; y Parrado.

En ese documento los delegados sostienen que todos los ciudadanos de Pando “son víctimas directas de estos actos delictivos que atentan contra la fe del Estado y sus instituciones”.

“Hemos firmado esta querella como ciudadanos que vemos que ese delito electoral ataña y daña a todo el departamento de Pando”, afirmó Parrado, quien agregó: “Con el acarreo de votos, lo que se está haciendo es que gente que no vive acá, que no es de las circunscripciones departamentales, pueda votar, cuando no tiene por qué hacerlo”.

El caso estalló el 15 de junio, cuando vecinos de Riberalta (Beni) descubrieron que Gleizi Nakashima, entonces notaria del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Pando, registraba a los habitantes de esa región en el padrón pandino.

El viernes, después de 12 de días de ser denunciada, Nakashima se apersonó al Ministerio Público de Pando, pero se acogió al derecho al silencio.

“Fue convocada por la Fiscalía. Ella optó por su derecho constitucional de acogerse (al silencio) y bueno, eso está plasmado en nuestra Constitución. Es un derecho que ella tiene”, afirmó su abogado William Ávila.

Información sobre registro

Las organizaciones de ese departamento también pidieron al Tribunal Electoral Departamental que se haga una autoría al padrón local, con énfasis a cuatro municipios fronterizos.

En la carta, los representantes pidieron al ente electoral que, con carácter de “urgencia y emergencia”, convoque a sala plena para que se apruebe la auditoría.

De igual manera, solicitaron al Serecí de Pando información sobre puntos de empadronamiento y los nombres de los encargados del registro.

El objetivo de aquello -afirmaron los delegados- es para “hacer un seguimiento y control del proceso de empadronamiento y evitar se susciten nuevos casos” de acarreo de votantes.

Desde las organizaciones que hicieron la solicitud informaron que sí recibieron los datos que pidieron.

