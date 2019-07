Paolo Guerrero explotó contra el arbitraje en la Copa de Brasil

FOX Sports Digital

Uno de los jugadores peruanos que no regresó a Lima luego de jugar la final de la CONMEBOL Copa América ante Brasil en el Maracaná fue Paolo Guerrero.

El goleador ya volvió a ver acción este miércoles en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Su equipo, el Internacional de Porto Alegre, terminó cayendo por 1-0 ante Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Fue un juego duro en el que Guerrero hasta recibió un rodillazo por parte del paraguayo Gustavo Gómez, que no mereció ni amarilla por parte del árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El peruano arremetió con todo luego del juego contra el colegiado.

«Es complicado jugar con él pitando todo para ellos, para nosotros nada. No sé. Aquí es difícil cobrar porque juegas con un jugador menos, que es el juez «, sostuvo.

«Es increíble, él pita todo para ellos y a nosotros nada. ¡Es j…! ¿Pero qué voy a decir? Yo no soy brasileño. Para mi no da para cobrar nada. Así que es injusto. Jugar asi al fútbol es una m…», terminó.

Palmeiras se impuso con el tanto de Zé Rafael a los 20 minutos y la revancha se jugará el próximo miércoles en el estadio

Beira-Rio de Porto Alegre, la casa del Inter.

Lo curioso es que Guerrero ya había tenido de declaraciones muy parecidas en el último cruce con Palmeiras pero por el Brasileirao.

El 4 de mayo el conjunto paulista se impuso también por 1-0 en el Allianz Parque pero en aquella ocasión el árbitro fue Wagner do Nascimento Magalhaes.

«Es difícil jugar contra 12 jugadores, 11 de ellos y el árbitro. No me cobraron un penal, que revisen la jugada. Dio todas las faltas para Dudú, de diez bolas que perdió nueve cobró. Después le pedí penal y me dijo que no hubo nada, les pido a ustedes revisen esa jugada, todo contacto en el área es penal. Va a ser muy complicado jugar acá», dijo en aquella ocasión el goleador peruano.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar